Meer gezinnen staan, uit financiële noodzaak, open voor de aankoop van een renovatiewoning dan een jaar geleden. Dat is de opvallendste conclusie uit een bevraging door het marktonderzoeksbureau IPSOS in opdracht van ING bij duizend Belgen.

Een opvallende trend op de vastgoedmarkt het voorbije jaar was de groeiende kloof tussen woningen met een gunstig energieprestatiecertificaat (EPC) en die met een slechte energiescore. Terwijl de interesse voor energiezuinige instapklare woningen groot bleef – en de prijzen dus hoog – vertraagde de markt voor energieverslindende woningen.

Financieel interessanter

Dat leidt tot een mentaliteitswijziging, stelt ING vast. Terwijl een jaar geleden de helft van de ondervraagden (49 %) zei dat een slechte EPC-score een breekpunt was bij de aankoop van een huis, is dat nu gedaald naar 38 procent. “Steeds meer gezinnen staan open voor een renovatiewoning”, zegt Wouter Thierie, econoom bij ING België.

De verklaring is niet ver te zoeken: financiële noodzaak. “Door de gestegen rente is het voor sommigen niet langer haalbaar nog een energiezuinige woning te kopen. Bovendien staan de prijzen van huizen met een lage EPC-score momenteel onder druk, waardoor ze financieel steeds interessanter worden.”

Doorslaggevend

De energiezuinigheid van een woning wordt steeds doorslaggevender in de prijs die gezinnen bereid zijn te betalen voor een woning. In België heeft het zelfs een grotere invloed op de prijs dan de nabijheid van voorzieningen zoals scholen of winkels en de aanwezigheid van buitenruimte zoals een tuin, zegt ING.

In Nederland is die energiezuinigheid pas het derde criterium, na de nabijheid van voorzieningen en de aanwezigheid van buitenruimte.

Dit zijn volgens ING de 5 belangrijkste criteria die de prijs betalen die een koper bereid is te betalen in België:

Energiezuinigheid (58 %) Nabijheid van voorzieningen (56 %) Buitenruimte (55 %) Socio-demografische samenstelling van de buurt ( 41 %) Mobiliteit, zoals de nabijheid van openbaar vervoer (36 %)

Renovatieplicht

Sinds 2023 geldt in Vlaanderen een renovatieverplichting voor residentiële gebouwen met een slechte energiescore. Alle woningen en appartementen met label E of F moeten binnen de 5 jaar na aankoop (of andere overdracht) gerenoveerd worden naar label D of beter. (lees meer)

Het einddoel is dat tegen 2050 elke woning in België beschikt over een A-label. Minder dan 5 % van de woningen voldoet vandaag al aan die doelstelling.

Uit de enquête blijkt dat bijna 9 op de 10 Belgen niet geloven dat die doelstellingen haalbaar zijn, vanwege het financiële plaatje. Bovendien geeft slechts 28 % aan op de hoogte te zijn van het doel van klimaatneutraliteit tegen 2050.

Dat geeft volgens ING aan dat veel kopers het belang van energie-efficiëntie nog steeds onderschatten. Thierie: “Om de waarde van je woning op peil te houden, moet je onvermijdelijk de energiezuinigheid ervan verbeteren.”

Vooruitzichten voor 2024

Dat er in 2023 geen correctie op de Belgische vastgoedmarkt is gekomen, hoewel door de forse rentestijging de leencapaciteit bij de bank is gedaald, is volgens ING in grote mate te wijten aan de verlenging van de gemiddelde looptijd van een krediet.

Wat het komende jaar betreft, verwacht ING geen sterke heropleving van de vastgoedmarkt. Ondanks de opnieuw dalende rente, is de betaalbaarheid nog steeds slechter in vergelijking met de periode vóór 2022. Thierie: “Vermoedelijk zullen de hypotheekrentes dit jaar niet veel verder dalen. We houden rekening met een bescheiden groei van de huizenprijzen met 1,5 %, wat gezien de hogere inflatie in reële termen de facto een daling is.”

