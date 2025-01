Betaalbaar wonen is een topprioriteit van het nieuwe Gentse stadsbestuur. Schepen van Stadsontwikkeling Joris Vandenbroucke ziet daarin een rol weggelegd voor private spelers.

Het nieuwe Gentse stadsbestuur belooft minder regels en meer vertrouwen. Dat zal volgens schepen van Stadsontwikkeling Joris Vandenbroucke (Vooruit) ook op de vastgoedmarkt te merken zijn.

‘Betaalbaar wonen is onze topprioriteit’, staat in het bestuursakkoord. Hoe ziet u dat?

JORIS VANDENBROUCKE. “Als schepen van Stadsontwikkeling word ik voorzitter van sogent, het stadsontwikkelingsbedrijf van Gent. Via de nv Modest, een volle dochter van sogent, willen we het aanbod aan budgethuurwoningen aanzienlijk vergroten. Het gaat om woningen voor Gentenaars die te veel verdienen voor sociale huisvesting, maar niet genoeg om een kwaliteitsvolle woning op de private markt te kunnen huren. Mijn prioriteit is Modest volop te doen draaien, met investeringen en projectontwikkeling op grotere schaal, ook in samenwerking met private spelers via gemengde projecten.

“Daarnaast werken we aan een nieuw ruimtelijk plan Gent 2050, om een antwoord te bieden op de grote ruimtelijke uitdagingen in onze stad. Betaalbaar wonen zal daarin een cruciale pijler zal zijn.”

‘Overheidsmiddelen alleen volstaan niet om de stijgende woonnood op te vangen’ Joris Vandenbroucke

U wilt een stedelijk Woonpact met de bouw- en ontwikkelingssector sluiten. Wat houdt dat in?

VANDENBROUCKE. “Het Woonpact moet het aanbod aan betaalbare woningen in Gent sneller doen stijgen. Het gaat om bindende afspraken tussen de stad en de bouw- en ontwikkelingssector. Als stadsbestuur doen wij onze duit in het zakje met investeringen met onze huisvestingsmaatschappij Thuispunt Gent. Maar overheidsmiddelen alleen volstaan niet om de stijgende woonnood op te vangen. We rekenen ook op de private sector, die over belangrijke grondposities en investeringsmogelijkheden beschikt. We vragen projectontwikkelaars in hun projecten ook in een aanbod van bescheiden en betaalbare woningen te voorzien, zowel voor koop als huur. Als stad stellen wij daar iets tegenover: een lichter en sneller vergunningsproces, de mogelijkheid om meer te bouwen op bepaalde locaties of een soepelere regelgeving over welk type woningen er gerealiseerd kan worden.”

Is dat een van die ‘trendbreuken’ in het bestuursakkoord?

VANDENBROUCKE. “Absoluut. De private sector is voor ons een volwaardige partner om dat doel van betaalbaar wonen te realiseren. Die openheid naar de privésector is een trendbreuk. Maar – belangrijk – dit moet gebeuren met heldere, wederzijds bindende afspraken.”

Vanuit de vastgoedsector kwam veel kritiek op een maatregel van het vorige bestuur: het sociaal voorkooprecht. Dat voorkooprecht wordt nu bevestigd.

VANDENBROUCKE. “In de praktijk wordt het voorkooprecht zelden toegepast. Het klopt dat er kritiek was. Dat Thuispunt Gent die gronden alsnog kan overnemen, voelt als een risico. We hebben begrip voor die bezorgdheid. Dat neemt niet weg dat het voorkooprecht nuttig is om gronden te verwerven voor sociale huisvesting. Door dat in het Woonpact op te nemen, koppelen we het aan duidelijke afspraken met de private sector.”

Hoogbouw lijkt geen taboe meer is Gent.

VANDENBROUCKE. “Bij de opmaak van het beleidsplan Gent 2050 zullen we de richtlijnen over hoogbouw evalueren. De bedoeling is te evolueren naar meer maatwerk, afgestemd op specifieke projecten. Hoogbouw vergt een doordachte inpassing en dat vloekt soms met het carcan van algemene richtlijnen. Hoogbouw kan, maar we leggen de lat hoog: alleen op weloverwogen locaties, met aandacht voor inpassing in het stadslandschap en de buurt.”