In tijden van economische onzekerheid kijken investeerders vaak in de richting van goud. De afgelopen weken is de goudprijs sterk geklommen, nadat een gewelddadig conflict in het Midden-Oosten was losgebroken. Goudexpert en Trends-columnist Jan Longeval (Kounselor Consulting) bespreekt de vele manieren om in goud te investeren.

De meeste belangstelling voor goud is er op het moment dat de beurs slecht presteert en de wereldeconomie wankelt. Dat werd drie jaar geleden nog eens bewezen, want in augustus 2020, in volle coronacrisis, bereikte de goudprijs een absoluut hoogtepunt. De afgelopen weken steeg goud opnieuw sterk in waarde, en ook de bitcoin werd duurder. De cryptomunt heeft voor veel investeerders een gelijkaardige functie als goud. Waarmee het edelmetaal zich onderscheidt, is het feit dat het al sinds het een historiek heeft van meer dan 6.000 jaar. toegeschreven krijgt. Door de eeuwen heen heeft goud zijn reële waarde behouden.

Eerder deze week legden we al uit waarom goud en bitcoin aan een opmars bezig zijn. Deze keer geven we u een praktische gids om te beleggen in goud. We spraken daarvoor met Jan Longeval, goud- en beleggingsexpert bij Kounselor Consulting. Hij is ook de auteur van het boek Heavy Metal over investeren in goud.

Fysiek goud kopen

“Elke methode om goud te kopen, heeft een andere beweegreden”, begint Longeval. “Investeerders kunnen fysiek goud kopen, of ze kunnen investeren in beleggingsproducten die met goud gerelateerd zijn. De beste beweegreden voor mensen die fysiek goud kopen, is een zeker wantrouwen tegenover het bancaire en het monetaire systeem. Met fysiek goud heeft de investeerder iets achter de hand. Het is een alternatief voor de bestaande betaalmiddelen.”

1. Goudstaven

Goudstaven komen voor in tal van maten en gewichten, waarvan sommige in (kilo-)gram en andere in troyounce. Dat is een bekende maatstaf voor edelmetalen. Een troyounce is gelijk aan 31,1034768 gram. Goudstaven zijn te koop bij de goudhandelaar, maar ook bij sommige banken. De prijs bij handelaars kan verschillen. Vergelijken is dus de boodschap.

“Als u goudstaven koopt, is het belangrijk te letten op de transactiekosten, want kleinere staven zijn doorgaans duurder om te verhandelen”, stelt Longeval. “Een ander aandachtspunt is de manier waarop u goud bewaart. Doe dat nooit thuis, want hoewel het fijn is dat goudstaven een tastbare waarde hebben, vormt dat ook een risico. Beter is een kluis te huren bij uw bank of een gespecialiseerd bedrijf. Als u er toch voor kiest goud bij u thuis in de kluis te stoppen, vertel het dan aan niemand.”

Voordelen

Tastbaar bezit

Nadelen

Hogere transactiekosten vergeleken met beleggingsproducten in goud

Risico op diefstal

Huur van een kluis kost ook geld

2. Gouden munten

Het kopen van gouden munten is bijna volledig vergelijkbaar met goudstaven. Toch is er een belangrijk aandachtspunt. “Vergeet de speciale verzamelmunten”, waarschuwt de expert. “Kies voor gestandaardiseerde munten met een gewicht in troyounce. Alle oude munten hebben een meerprijs wegens hun verzamelwaarde en alleen de meest zeldzame overstijgen fors de goudwaarde. Het is echt voor experten.”

“Hetzelfde geldt voor gouden juwelen: die zijn vooral leuk om cadeau te doen. Sommige goudhandelaars zullen ze weigeren, en zelfs als u ze kunt laten smelten, zult u er minder voor krijgen dan u hebt betaald.”

Voordelen

Tastbaar bezit

Nadelen

Hogere transactiekosten vergeleken met goudstaven en beleggingsproducten in goud

Risico op diefstal

Huur van een kluis kost ook geld

Beleggingsproducten

Naast het kopen van fysiek goud kunnen investeerders ook terecht bij tal van beleggingsproducten. “Exchange Traded Contracts (zie verderop) zijn de meest logische keuze voor een investeerder die wel vertrouwen heeft in het financiële systeem, en wil diversifiëren in goud wegens de economische onzekerheid”, legt Longeval uit. “Daarvoor heeft de investeerder een bank- en effectenrekening nodig.”

3. ETC’s met een waarde in fysiek goud

Exchange traded contracts of ETC’s zijn beleggingsproducten – in feite obligaties – die worden gedekt door de aankoop van fysiek goud. Net als aandelen en ETF’s worden ze door beleggers verhandeld op de beurs. ETC’s zijn volgens de goudexpert een van de beste manieren om te beleggen in e-goud, ofwel goud dat je niet fysiek bezit.

“Beleggers die in deze effecten investeren, hebben daarbij niet zelf toegang tot een kluis, maar de investering volgt wel direct de goudprijs”, legt Jan Longeval uit, die ook adjunct-professor of finance is aan de Vlerick Business School. “Daarnaast bieden sommige ETC’s hun investeerders ook de mogelijkheid deelbewijzen rechtstreeks in fysiek goud te laten terugbetalen.”

Voordelen

Lage transactiekosten

Deelbewijzen soms verhandelbaar in fysiek goud

Directe investering in goud

Geen fysieke opslag benodigd

Nadelen

Beheerkosten

Geen tastbaar bezit, noch een dividend

Voorbeelden van ETF’s met een waarde in fysiek goud

Xetra-Gold ETC en Xtrackers Physicakl Gold EUR Hedged ETC

4. Aandelen van goudmijnbedrijven

Wie aandelen van mijnbouwbedrijven heeft, kan soms mee profiteren van stijgende goudprijzen. Een aandeel kopen is relatief eenvoudig, maar het is zeker niet de beste investeringsmethode, vindt de expert van Kounselor Consulting. “Het probleem met aandelen van goudmijnbedrijven is dat ze slechts indirect de goudprijs volgen. Er zijn veel mogelijke redenen waarom zo’n aandeel soms afwijkt van de bewegingen in de goudkoers.”

“Ten eerste zijn beleggers afhankelijk van de managementbeslissingen. Mijnen zijn nu eenmaal een heel risicovolle business, waar we veel mismanagement zien. Exploraties zijn daarnaast duur en niet altijd succesvol. Het komt dan ook heel vaak voor dat goudmijnbedrijven minder goed presteren op de beurs in vergelijking met het rendement van de stijgende goudprijs.”

Voordelen

Lage transactiekosten

Mogelijk extra inkomsten dankzij dividend

Nadelen

Volgt slechts indirect de goudprijs

Sterke afhankelijkheid van de bedrijfsprestaties en weinig diversificatie

Er is een zekere kennis over de bedrijven vereist

Zeer volatiele koersverloop

Voorbeelden van aandelen van goudmijnbedrijven

Gold Fields Ltd., Newmont Corp. en Barrick Gold Corp.

5. ETF’s van goudmijnbedrijven

Een alternatief voor goudmijnaandelen zijn exchange-traded funds of ETF’s. Een ETF in goudaandelen vertegenwoordigt een groep aandelen van verschillende mijnbouwbedrijven. “In theorie zou de investering in een ETF in goudaandelen tot meer diversificatie moeten leiden en dus een spreiding van de risico’s. Die strategie werkt in veel gevallen, maar niet voor goudmijnbedrijven”, stelt Longeval. “Dat is omdat er veel zwakke spelers zijn in de sector, die wegen op het rendement. Passief beleggen in goudmijnaandelen is geen goed idee, je bent beter af met actief beheer.”

Voordelen

Lage transactiekosten

Mogelijk extra inkomsten dankzij dividend

Nadelen

Volgt slechts indirect de goudprijs

Hoge afhankelijkheid van de bedrijfsprestaties

Er is een zekere kennis vereist over de bedrijven die onderdeel zijn van de ETF’s

Voorbeelden van ETF’s van goudmijnbedrijven

VanEck Gold Miners ETF (GDX), iShares Gold Producers UCITS ETF en L&G Gold Mining UCITS ETF.

6. Fondsen van goudmijnbedrijven

Wie zich niet wil verdiepen in goudmijnbedrijven, kan een beroep doen op actief beheerde fondsen. “Goudmijnbedrijven zijn niet ideaal voor wie louter op de goudprijs wil inspelen, maar wie de investering toch wil doen, kijkt het best naar beleggingsfondsen. De beheerder van het fonds moet in principe in staat zijn het kaf van het koren te scheiden, rekening houdend met veranderende marktomstandigheden. Daartegenover staat dat u beheerkosten betaalt en die kunnen per fonds verschillen.”

Voordelen

Relatief eenvoudige belegging

Mogelijk extra inkomsten dankzij dividend

Risicospreiding

Nadelen

Volgt slechts indirect de goudprijs

Hoge afhankelijkheid van de bedrijfsprestaties

Relatief hoge beheerkosten

Voorbeelden van fondsen van goudmijnbedrijven

CPR Invest – Global Gold Mines A EUR en BlackRock BGF World Gold Fund A2 EUR.

7. Futures in goud

Wie investeert in futures, koopt in feite goud binnen een bepaalde termijn aan een vaste prijs. Indien de investeerder het contract niet verkoopt voor de vervaldag, moet hij in principe het fysieke goud kopen op de vervaldag. “De investeerder betaalt via een beleggingsplatform een zogenoemde inital margin. Dat is een percentage van de nominale goudwaarde van het contract die dient om eventuele verliezen te dekken voor het geval de goudprijs daalt. Natuurlijk zou u in de plaats ook fysiek goud kunnen kopen om het op een later moment te verkopen, maar het voordeel van het kopen van goudfutures is de lagere inlage. Dut laat je toe om desgewenst een financiële hefboom te creëren.”

Voordelen

Lage transactiekosten

Correcte weerspiegeling van de goudprijs

Creëert desgewenst een financiële hefboom

Nadelen

Speculatief

Geen tastbaar bezit, noch een dividend

Enkel voor experten

8. Opties in goud

Anders dan bij futures geeft een calloptie de investeerder niet de plicht om goud op een moment in de toekomst te kopen, maar wel het recht. “We spreken niet over een termijncontract, maar over een kanscontract. Zo’n optie heeft ook een kostprijs, de zogenoemde optiepremie. Als de goudprijs tijdens de looptermijn van de optie stijgt, kan de optiebelegger winst maken. Daalt de goudprijs, dan verliest de calloptie haar volledige waarde, maar bij een forse daling van de goudprijs zal het waardeverlies kleiner zijn dan bij een investering in fysiek goud”, aldus de adjunct-professor in finance.

“Optiepremies zijn duurder vergeleken met de inlage van futures, omdat het om een kanscontract gaat. De hoogte van de optiepremie is afhankelijk van de volatiliteit van de goudkoers en de looptijd.”

Voordelen

Lage transactiekosten

Geen koopverplichting

Creëert desgewenst een financiële hefboom

Nadelen

Speculatief

Geen tastbaar bezit, noch een dividend

Enkel voor experten

