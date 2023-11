Wat betekenen permanent hogere rentes voor beleggers?

Het rommelt op de beurzen, nu de langetermijnrentes voor langere tijd in hogere regionen lijken te blijven. Voor beleggers is het tijd hun portefeuilles aan te passen.

Vorige week rolde er een kleine schokgolf over de financiële markten. De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar – kortweg de Amerikaanse tienjaars – steeg voor het eerst in zestien jaar boven 5 procent. “Dat is vooral een symbolische grens”, zegt Frank Vranken, hoofdstrateeg bij de private bank Edmond De Rotschild. “De belangrijkste vraag voor beleggers is of de langetermijnrentes zo hoog blijven.”

Tot voor kort gingen de beleggers ervan uit dat de Fed in 2024 de rente zou verlagen. Na de jongste Fed-meeting is die hoop weggevaagd. De rentes zullen nog lang hoog blijven. Dat heeft voor beleggers de kaarten opnieuw geschud.

Obligaties: rendementen vastklikken

Door die hogere rentes liggen de kansen nu vooral voor het rapen op de obligatiemarkten. “Onze voorkeur gaat uit naar kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties – investment grade in het jargon – en staatsobligaties van een aantal Europese kernlanden. De looptijd moet ook voldoende lang zijn”, zegt Maud Reinalter, chief investment officer bij Belfius Asset Management. “Zelfs als de rente de komende periode nog wat zou schommelen, geeft dat type schuldpapier nu een interessant rendement.”

De rendementen op obligaties van mindere kwaliteit – rommel- of high-yieldobligaties – lijken misschien aantrekkelijker, maar zijn voorlopig te mijden. “Dat gaat om bedrijven met veel schulden. Als de economie afkoelt, kunnen die in de problemen komen. Om high yield echt interessant te maken, moeten de koersen nog zakken”, zegt Maud Reinalter.

Ook Frank Vranken ziet heil in obligaties. “Beleggers hadden al een tijdje geleden meer cash moeten opbouwen. Nu is het moment om die cash om te zetten naar obligaties. Schuldpapier van goede kwaliteit en een langere looptijd noteert soms onder de uitgiftekoers. Nu is het moment om die rendementen voor langere tijd vast te klikken”, zegt hij.

Paul Jackson, strateeg bij de vermogensbeheerder Invesco, is fan van cash via geldmarktfondsen: “Cash is nu heel interessant als diversificatie. Het schommelt weinig, houdt weinig verband met andere beleggingstypes en het levert momenteel degelijke rentes op.”

Ook nog kansen bij aandelen

Voor de aandelenmarkten kunnen die hogere rentes minder goed nieuws zijn. “Ze vergroten de kans op een pijnlijke afkoeling of een stevige recessie”, zegt Frank Vranken. “Als die harde landing van de economie er komt, zullen de ondernemingswinsten sterk dalen en kan de aandelenmarkt crashen.”

Welke richting het uitgaat, is nog niet zeker. “Voor de VS verwachten we geen recessie, wel een vertraging. Over Europa is meer onzekerheid”, zegt Maud Reinalter. “Daarom verkiezen we Amerikaanse aandelen. Ook al zijn die wat duurder dan Europese, ze zijn minder cyclisch. We betalen liever een premie voor bedrijven van enige kwaliteit. Voorts zetten we in op defensieve sectoren, zoals gezondheidszorg en consumptiegoederen.”

Langdurig hogere rentes zullen niet alle segmenten van de aandelenmarkt even hard raken. “Voor bedrijven die op bergen cash zitten, of die hun winstmarges kunnen behouden dankzij hun prijszettingsmacht zal het minder zwaar wegen. Maar die zijn dun bezaaid”, zegt Frank Vranken.

George Efstathopoulos, beheerder bij Fidelity, verkiest momenteel dat type bedrijf. “Dergelijke kwaliteitsbedrijven hebben doorheen de renteverhogingen beter gepresteerd dan het marktgemiddelde en we denken dat dat zo zal blijven”, zegt hij. “Voor de middellange tot lange termijn zijn we minder positief voor de aandelenmarkt, maar we verwachten geen algemene baissemarkt. Met de opkomst van artificiële intelligentie verwachten we dat een kleine groep aandelen de hele markt hoog kan houden.”

Volgens Maud Reinalter moeten beleggers ook oog blijven hebben voor langetermijnthema’s: “Alles rond de energietransitie heeft structureel en voor de lange termijn de wind in de rug. Die aandelen hebben klappen gekregen, omdat de verwachtingen errond zo ver in de toekomst liggen, maar tegen de huidige niveaus mogen beleggers er weer naar beginnen te kijken”, zegt ze. “Hetzelfde geldt voor aandelen rond gezondheidszorg. Die zijn niet duur, maar hebben ook onderliggende langetermijndrijfveren.”

Ook op de aandelenmarkten liggen kansen. “De afslachting van rentegevoelige aandelen, zoals die van de vastgoedsector, is al voor een groot deel voorbij. Veel vastgoedbedrijven noteren tegen heel lage koersen en waarderingen. Als de cyclus van renteverhogingen achter de rug is, kunnen die heropleven”, zegt de Frank Vranken.

George Efstathopoulos schuift ook de banksector naar voren. “De markt heeft de duurzaamheid van hun rendabiliteit nog niet erkend en ingeprijsd”, zegt hij.

Een van de klassieke veilige havens zijn edelmetalen, zoals goud. “Goud heeft een atypisch parcours gereden het jongste anderhalf jaar”, zegt Frank Vranken. “Wanneer de rente stijgt en de dollar versterkt, zoals in de afgelopen maanden, krijgt de goudprijs klappen, maar deze keer hield hij verrassend goed stand. De voornaamste reden is de geopolitieke onzekerheid. Centrale banken uit opkomende landen hebben meer dan anders goud gekocht. Dat heeft de prijs gestut. Zolang de rente hoog blijft, zal de goudprijs niet veel stijgen, maar stel dat er een recessie komt en rentevoeten weer zakken, dan kan dat de prijs omhoog stuwen.”

Beleggingsaanpak: naar een nieuw normaal

Die hogere rentes hoeven evenwel geen blijvende rem te zetten op de economie en de beurzen. “De huidige renteniveaus zijn niet onoverkomelijk voor bedrijven. Ze hebben enkel tijd nodig om zich aan te passen aan de hogere financieringskosten. Veel bedrijven hebben nu nog leningen tegen zeer lage rentes lopen. Die zullen ze tegen hogere tarieven moeten herfinancieren. Dat is geen onoverkomelijke schok”, meent Frank Vranken. “Zombiebedrijven die enkel en alleen overleven dankzij die lage financieringskosten, zullen wel verdwijnen.”

“Men vergeet dat de afgelopen vijftien jaar van heel lage rentes en obligatierendementen de uitzondering waren”, zegt Paul Jackson van Invesco. “Ik denk dat de huidige rendementen realistischer zijn. Als ze op deze niveaus blijven, kan er misschien nog wat druk op aandelenkoersen blijven, maar dat zal niet dramatisch zijn.”

Als de rentes lang hoog blijven, zullen de beleggers een andere aanpak nodig hebben. In de afgelopen vijftien jaar dreef de lage rente de koersen van alle beleggingen omhoog, zonder onderscheid. “De beleggers zullen hun posities veel meer geval per geval moeten bekijken. En of een belegging rendeert, zal meer afhangen van het bedrijf, zijn financiële positie en andere kwaliteiten”, zegt Frank Vranken.

