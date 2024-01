Start-up Scudi maakt voorschot op loon mogelijk

De Belgische fintech Scudi lanceert zijn mobiele app op de Belgische markt. Via die app kunnen werkgevers aan hun werknemers vervroegd toegang geven tot een deel van het verdiende maandloon.

Belgische werkgevers kunnen vanaf deze week voor Scudi kiezen, een platform waarmee werknemers anoniem tot de helft van hun loon als voorschot kunnen vragen. Uit onderzoek van iVOX in opdracht van Scudi blijkt dat 62 procent van de werknemers geen voorschot durft te vragen rechtstreeks aan de werkgever. 39 procent van de werknemers geeft nochtans aan dat ze bij onverwachte kosten in moeilijkheden komen.

“In Duitsland en Nederland hebben we al contracten met werkgevers getekend. In België staan we er dicht bij”, zegt oprichter Rie Sordo-De Cock. Ze woonde en werkte lange tijd in Londen. Daar is het heel gewoon om een voorschot op het loon te krijgen. “Earned wage access bestaat al in meer dan 130 landen”, zegt Sordo-De Cock. “In andere landen werkt zo‘n systeem met microkredieten. In België en ook in Duitsland is dat verboden. We hebben dus een systeem moeten op poten zetten waarmee de werknemer rechtstreeks bij de werkgever aanklopt.”

Hoe werkt het precies?

De werkgever sluit een contract af met Scudi voor alle werknemers. “Wij rekenen kosten aan, naargelang de grootte van het bedrijf en naargelang de parameters. Voor een bedrijf met 250 werknemers kost het basisproduct 2,5 euro per werknemer per maand. Dat is evenveel als de kosten van een koffie. Hoe kleiner het bedrijf, hoe duurder. Wij kunnen onze app integreren in bestaande apps, maar onze app kan ook apart gebruikt worden. Wij hebben realtime informatie of een regelmatige update over het aantal uren dat werknemers gewerkt hebben nodig. We kunnen alleen maar uitbetalen wat de werknemers al verdiend hebben. Die betaling gebeurt volledig automatisch. Wanneer de werknemer geld opvraagt via de mobiele app van Scudi, wordt automatisch nagekeken of er genoeg geld verdiend is. Zo ja, dan gaat een automatische instructie naar het Belgische elektronisch geldinstituut Paynovate om een instant transfer van de rekening van de werkgever naar de werknemer te doen, na een snelle biometrische controle van de identiteit of met behulp van multiple factor authentification. Het hele proces duurt maximum 10 seconden, zonder tussenkomst van eender wie.”

Waarom nog niet eerder in België?

Rie Sordo-De Cock maakte als student haar thesis over opties en werkte van 1987 tot 1994 voor ICAP, een intermediair voor transacties of contracten tussen banken. Daarna werkte ze vooral aan de financiering van projecten voor alternatieve energie. Ze is het met andere woorden gewend naar oplossingen te zoeken voor complexe problemen. Ze heeft ook een internationale blik, want ze woonde in New York, Londen en Zwitserland. In 2020 strandde ze op weg naar Italië in België. Ze was bezorgd over de jonge mensen, die onvoldoende spaarcenten hadden om comfortabel de periode te overbruggen tot hun bedrijf weer de deuren mocht openen tijdens de coronapandemie.

Ze vroeg zich af waarom de producten voor vervroegde toegang tot loon, zoals in het Verenigd Koninkrijk, in de Benelux en Duitsland nog niet bestonden. Zo ging de bal aan het rollen. Rie Sordo-De Cock: “Het zou kunnen dat er minder vraag is naar dit soort product in België, omdat Belgen stevige spaarders zijn. Voor Nederland en Duitsland gaat hetzelfde op. Toch zijn er veel mensen met een tijdelijk tekort aan liquiditeit.” In december waren er bijna 6,8 miljoen uitstaande consumentenkredieten in ons land, waarvan meer dan 5 procent met achterstallige betalingen voor een gemiddeld bedrag van 3.726 euro.

Productiviteit lijdt onder geldzorgen

Een op de vier werknemers heeft financiële stress, volgens de enquête van iVOX. Een studie van de hr-dienstenleverancier SD Worx kwam tot de conclusie dat een op de vijf werknemers financiële moeilijkheden heeft. We beschreven al eerder in Trends hoe financiële stress ten koste kan gaan van de prestaties van de werknemers. Scudi citeert nog een onderzoek van Deloitte dat besluit dat werknemers met schulden of financiële stress door concentratieproblemen 20 procent minder productief zijn op de werkvloer en tot zeven dagen extra ziekteverzuim hebben. “Ongeveer de helft van de werkgevers die we ondervraagd hebben, toont interesse in een product als Scudi”, vertelt Rie Sordo-De Cock.

Ze ziet in de voorschotten op loon een alternatief voor woekerleningen. “Als mensen geen voorschot op hun loon durven te vragen, dan gaan ze een lening aan. Soms tegen heel hoge rentevoeten, want niet iedereen kan bij de bank terecht. Mensen riskeren in een vicieuze cirkel terecht te komen. Er zijn nog altijd vooroordelen. Vrouwen met een hoofddoek krijgen minder gemakkelijk krediet dan witte mannen in een pak. Ook dat is zo mooi aan Scudi: er zijn geen vooroordelen. Elke werknemer kan een voorschot op zijn loon krijgen, als de werkgever aangesloten is op ons platform.”

Rie Sordo-De Cock gelooft ook niet dat mensen aangezet worden om hun loon sneller op te souperen en minder spaarzaam te zijn. Ze merkt ook op dat er een maximum van 500 euro per dag op de voorschotten via Scudi staat en een maximum van 50 procent van het maandloon. “Als mensen een hang hebben naar veel geld uitgeven, gaan ze dat sowieso doen. Werknemers moeten hun loon ook niet vroeger opvragen, maar het geeft wel comfort. Stel dat uw verwarmingsketel in het midden van de winter kapot gaat, dan kunt u een voorschot op uw loon gebruiken om een hersteller te laten komen. Als er een nieuwe ketel nodig is, kunt u desnoods een afbetalingsplan afspreken. U staat in het midden van de nacht met een platte band langs de autoweg. De pechverhelper komt alleen langs als u meteen kunt betalen. Scudi werkt 24 uur per dag, 7 dagen op 7, en is volledig vertrouwelijk. In acute geldnood geeft Scudi peace of mind.”

Er zit ook een stukje gedragsanalyse in Scudi ingebouwd. “Het algoritme herkent een kwetsbare gebruiker en stuurt automatisch links naar websites, waar de werknemer informatie over financiële ondersteuning van de overheid kan vinden.” Als Scudi goed draait in België, Nederland en Duitsland hoopt Rie Sordo-De Cock nog een heleboel functionaliteiten toe te voegen. “We willen ook graag financiële educatie in de vorm van een quiz toevoegen. Om te leren, moeten mensen het leuk vinden. Dat is gamification. Win de quiz en krijg een voucher.” Daarmee sluit ze ook aan bij de plannen van een andere financiële start-up, Roov, die eerder een Trends Impact Award won voor de positieve impact op het leven van mensen in schuldbemiddeling.

