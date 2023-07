Olivier Bouquet (Edenred) over de koopkrachtpremie: ‘Consumptiecheque beperkt winkelen net over de grens’

In verschillende paritaire comités werden de voorbije weken sectorale akkoorden afgesloten met onder andere de toekenning van een koopkrachtpremie in de vorm van een consumptiecheque. “Dat is welkom, omdat de voedselprijzen sterker gestegen zijn dan de prijzen van andere producten”, zegt Olivier Bouquet, de CEO van Edenred België, het nummer één in digitale betaaloplossingen, zoals maaltijdcheques.

In het paritair comité 200, waar 450.000 privéwerknemers onder vallen, kunnen bedrijven die goede winstcijfers halen het personeel een koopkrachtpremie tussen 125 en 375 euro geven in de vorm van consumptiecheques. Een positief signaal?

OLIVIER BOUQUET. “Zeker en vast. Het is een onderdeel van het interprofessioneel akkoord dat bedrijven die goed presteren de kans geeft ook hun werknemers extra te belonen. Net als bij maaltijdcheques gaat het om een koopkrachtgenererende tool voor voeding, een basisbehoefte die de werkgevers en de overheid willen garanderen. Uit enquêtes blijkt dat de helft van de begunstigden van maaltijdcheques wacht tot ze de cheques uitbetaald hebben gekregen, vooraleer ze inkopen doen. Voor de lagere lonen is dat 70 procent. 40 procent zegt dat ze bijvoorbeeld zonder maaltijdcheques niet zouden rondkomen aan het einde van de maand. Als je ziet hoe de voedingsprijzen gestegen zijn, vaak sterker dan andere producten, dan is dat welkom.”

In gebruik zijn maaltijd- en consumptiecheques beperkt, is de kritiek. Met cash kun je meer doen.

BOUQUET. “Met de cheques garandeer je toegang tot voeding. De energieinflatie is in hoofdzaak een voedingsinflatie geworden. Kijk naar de inflatie van basisproducten, zoals melk, eieren en suiker. Die producten worden vlot 30 procent duurder.

“Het voordeel van de sociale vouchers is dat je die niet opspaart, maar direct injecteert in de economie. De duurtijd is beperkt. Het is bovendien goed nieuws voor de binnenlandse economie. Je moet ze in België gebruiken, wat het grensoverschrijdend koopgedrag beperkt. Dat laatste is zeer actueel. In het nieuws zie je regelmatig reportages over Belgen die in Frankrijk shoppen, omdat een winkelkar daar minder duur is. Het grensoverschrijdend winkelgedrag is sterk toegenomen. In het eerste kwartaal van dit jaar zouden de buitenlandse aankopen met 43 procent gestegen zijn en volgens de recentste cijfers is dat zelfs 70 procent. Dat zijn volumes die niet in de Belgische economie worden geïnjecteerd. Dat leidt tot lagere btw-inkomsten en stimuleert niet direct de tewerkstelling in de retail.”

Regelmatig pleiten politici voor de afschaffing van maaltijdcheques en dergelijke, om ze te vervangen door cashgeld. Hoe denkt u daarover?

BOUQUET. “Recente studies tonen het belang en de toegevoegde waarde van de maaltijdcheque aan. De overheid, de handelaren, de werkgevers en de begunstigden onderschrijven dat. Voeding is een basisbehoefte en de maaltijdcheque stelt het voedingsbudget veilig.

“85 procent van de werknemers en 66 procent van de werkgevers zijn voorstander van het optrekken van het maximale toegelaten bedrag, naar 10 euro of meer.

“Die appreciatie is ook een gevolg van de digitale revolutie die de sector heeft doorgemaakt sinds 2011. De drempel voor (vooral kleine en middelgrote) bedrijven om ze toe te kennen is op die manier verlaagd, en de administratieve kosten zijn gedaald. Dankzij de digitalisering is het netwerk van handelaars dat cheques aanvaardt ook groter geworden.”