De prijs van het supersnelle internet

Hoeveel betaalt u voor de hogere download- en uploadsnelheden van het ‘internet van de toekomst’? Dat is nog niet helemaal duidelijk, want niet alle telecomproviders hebben hun tarieven al bekendgemaakt.

Op 3 juli heeft Wyre de eerste glasvezel verbonden met een adres in Mechelen. Wyre is de joint venture van de netbeheerder Fluvius en de telecomgroep Telenet, die voortbouwt op het netwerk van Telenet en het elektriciteitsnet, die al voor 90 procent uit glasvezel bestaan. Telenet doet er alles aan om het idee te counteren dat het achterloopt in de race om het supersnelle internet tot bij de Vlaamse gezinnen te brengen.

“Omdat we in 1998 al voor fiber kozen, surft 99,5 procent van onze klanten vandaag al aan 1 giga per seconde”, staat op de website. “Voor de laatste meters tot aan je huis gebruiken we nog coaxkabel of de ‘tv-kabel’.” Tot nu heeft Telenet vooral ingezet op een upgrade van het netwerk tot aan de distributiekast. Het snelste internet van Telenet haalt downloadsnelheden van 1.000 megabit per seconde (mbsp) en 40 mbps voor uploads. Zo’n internetabonnement met onbeperkt volume kost 76,14 euro per maand, exclusief de eenmalige activeringskosten van 50 euro. Om de internetsnelheden op te trekken van 1 tot 10 gigabit per seconde (gbps) moet ook de kabel van de distributiekast naar de huizen glasvezel worden. Daar komt Wyre op de proppen. Het wil tegen 2029 het grootste deel van zijn glasvezelnetwerk hebben aangelegd, maar Telenet geeft toe dat nog niet alle gezinnen buiten de steden dan via glasvezelaansluitingen of fiber to the home (FTTH) zullen surfen.

Telenet heeft dan ook nog geen fiberabonnementen. “Tegen eind dit jaar maken wij onze commerciële voorwaarden en specificaties bekend”, zegt woordvoerder Stefan Coenjaerts. Orange Belgium zal op termijn ook van het netwerk van Wyre gebruikmaken. Ook bij Orange zijn de tarieven nog niet bekend. Al biedt de operator wel al Home Fiber aan in Genk, Gent, Diksmuide, Poperinge en Antwerpen voor 40 euro per maand. Het gaat om een proefproject dat de telecomoperator met Fluvius opstartte in het najaar van 2018.

Fiberklaar, een joint venture van Proximus en EQT, zit ook in de race. Gezinnen in 94 Vlaamse gemeenten – van Aalst tot Zulte – kunnen al aansluiten op dat fibernetwerk. Behalve Proximus maken ook edpnet en Mobile Vikings er gebruik van.

Hebt u supersnel internet nodig?

In de praktijk hebben alleen mensen die voor hun werk thuis grote bestanden moeten up- of downloaden het allersnelste internet nodig, of als verschillende gezinsleden tegelijk willen gamen en streamen. Testaankoop raadt iedereen aan eerst de hardware te upgraden alvorens een duurder abonnement aan te schaffen. “Zo kan een wifi 6 of mesh router het wifi-signaal beter verspreiden door het huis”, klinkt het bij Testaankoop. Zo’n router kost 100 à 150 euro en u heeft die nodig om ten volle van een gigabitnetwerk te genieten. Bij sommige providers is zo’n router inbegrepen in een abonnement, of kan die gehuurd worden voor enkele euro’s per maand. Om te checken welke opties er in uw gemeente en voor uw internetgebruik zijn, kunt u op de vergelijkende website bestetarief.be terecht.

