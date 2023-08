5G versus glasvezel: wat te kiezen?

De internettechnologie verandert razendsnel. De vraag is wat kmo’s en particulieren het beste kiezen: een snelle draadloze internetverbinding via een 5G-modem, of glasvezel dat via alweer een nieuwe kabel wordt binnengesleept?

Fiberklaar en Unifiber rollen al een tijdje in Vlaanderen en Wallonië de glasvezelkabel uit voor ultrasnel internet met grote bandbreedte. Wyre, de joint venture van Telenet en Fluvius, startte begin deze zomer Fiber to the home (FTTH) op. Tegelijk is er in ons land steeds meer 5G-ontvangst in en rondom de grote steden, met eveneens ultrasnel internet. Dat is niet uitsluitend voorbehouden voor mobiele telefoons: kmo’s en particulieren die een 5G-modem inpluggen, kunnen met die technologie draadloos surfen met laptops en computers, net zoals ze dat via de wifi van een klassieke internetverbinding doen.

“5G biedt een serieuze upgrade voor snelheid en bandbreedte in vergelijking met 4G”, zegt Sofie Pollin, professor draadloze communicatie aan de KU Leuven. “Daarnaast biedt 5G extra voordelen voor bedrijven.” Zo wordt het mogelijk om in communicatie te voorzien met extra lage vertraging, waardoor interactieve toepassingen makkelijker worden. “Dat is onder meer nodig om robots aan te sturen in een maakbedrijf’, klinkt het.

5G vordert traag

De veiling van het 5G-spectrum is in België vrij laat gestart in vergelijking met andere Europese landen, maar die achterstand wordt volop weggewerkt. Volgens rapporten van de Europese Fiber To The Home (FTTH) Council is de Belgische markt voor glasvezelaansluitingen een van de snelst groeiende in Europa. Maar dat wil nog niet zeggen dat de Belgische glasvezelmarkt al even vergevorderd is als die in de rest van Europa. Eind 2021 beschikte bijna 12 procent van de Belgische gebouwen over een glasvezelaansluiting. Maar volgens de FTTH Council had toen al bijna de helft van alle gebouwen in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zo’n verbinding.

“De glasvezeluitrol gebeurt in België inderdaad later dan in veel andere landen, maar te laat is het zeker niet”, meent Jimmy Smedts, woordvoerder van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), de federale regulator bevoegd voor onder meer de elektronische communicatiemarkt en het elektromagnetische radiofrequentiespectrum. “We merken dat de beheofte aan hogere bandbreedtes elk jaar toeneemt, en dat het dus absoluut noodzakelijk is dat de telecomnetwerken die toename aankunnen.”

Complementair

Sofie Pollin wijst ook op de belangrijkste voordelen van internet via de glasvezelkabel. “De magie van optische glasvezels bestaat erin dat ze lichtpulsen over enorme afstanden kunnen transporteren met heel weinig verliezen en nauwelijks vervorming. Via glasvezel kunnen we dus heel snel en veel informatie versturen. Bovendien is glasvezel ook essentieel voor 5G: om alle basisstations en zendmasten met elkaar te verbinden. 5G is dan weer cruciaal op plaatsen waar glasvezel onmogelijk of te duur is om er kilometers graafwerken voor te organiseren.”

Beide technologieën – glasvezel en 5G – zijn dus nodig om aan de toekomstige capaciteitsvraag te voldoen. In tegenstelling tot wat sommigen denken, beconcurreren ze elkaar niet, maar vullen ze elkaar eerder aan. “Het is hoe dan ook erg belangrijk dat België niet achteroploopt in de digitale evolutie – dat geldt nog meer voor onze kmo’s”, benadrukt Jimmy Smedts. “Bovendien moeten we vermijden dat er een digitale kloof ontstaat, dat een deel van de bevolking geen toegang heeft tot kwalitatief internet.”

Die doelstellingen worden ook Europees erkend door het Digital Compass: dat stelt dat elk Europees huishouden tegen 2030 toegang moet hebben tot gigabit-connectiviteit en alle bevolkte gebieden gedekt moeten zijn door 5G. “Fiber lijkt me een must, voor kmo’s én particulieren, vanwege de grote datasnelheid en energie-efficiëntie”, vult Sofie Pollin aan. “5G biedt dan weer extra mogelijkheden voor specifieke kmo’s die inzetten op automatisering, digital twins, sensoren voor het internet der dingen, en intelligentie op de werkvloer.”

ADSL en 6G

Wat is in die evolutie nog de toekomst van de klassieke ADSL-internetverbinding? Die dunne koperkabels verzwakken en vervormen de signalen sterk, zodat het moeilijk is de heel hoge datasnelheden te halen die wel mogelijk zijn met glasvezel. “De DSL-technologie zal zich uiteindelijk moeten neerleggen bij de wetten en de grenzen van de fysica”, stelt Sofie Pollin. “Maar op korte termijn zijn die netwerken uiteraard nog heel performant en operationeel.”

Tot slot ligt ook 6G-technologie op de ontwerptafel. Naast meer capaciteit en een beter bereik zullen 6G-netwerken zich ook beter aanpassen aan de omgeving, waardoor ze in elke mogelijke omgeving de signalen op de meest efficiënte manier doorsturen. “Om dat mogelijk te maken, zullen 6G-netwerken een soort radarfunctionaliteit integreren, waarmee ze de ontvangers kunnen volgen”, besluit Sofie Pollin. “We bestuderen volop hoe die concreet in 6G kan worden geïntegreerd. 6G zal wellicht marktklaar zijn tegen 2030 à 2035.”

Drie voordelen van glasvezel • Vaste netwerken verbruiken minder energie dan mobiele netwerken. • Vaste netwerken zijn robuuster en minder storingsgevoelig dan mobiele netwerken. • Futureproof: de kabel blijft onafhankelijk van de technologie die erop wordt toegepast, en die blijft evolueren.