Bespaar tot 120 euro op uw telecomfactuur in zes stappen

Volgens een recent onderzoek van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) kan een goede vergelijking van de operatoren u jaarlijks tot 120 euro op uw mobiele telecomfactuur besparen. Hoe doet u dat in de praktijk?

De gemiddelde telecomfactuur voor een Belgisch gezin met twee volwassenen en twee kinderen bedraagt 125 euro per maand. Dat komt neer op 4,3 procent van het gezinsbudget. Een recente studie van het BIPT onthulde dat u uw factuur met 10 euro per maand kunt verlichten door de mobiele providers te vergelijken. Ook op de andere componenten van uw telecomfactuur kunt u besparen door geregeld de aanbieders tegen elkaar af te wegen. Zeker nu de nieuwe operator DIGI zopas bekendmaakte ergens in 2024 van start te zullen gaan in ons land, en daardoor mogelijk extra dynamiek in de markt zal brengen.

Trends zet u op weg met antwoorden op zes vragen.

1. Hoe begint u aan zo’n vergelijking?

“Breng allereerst je behoeften en die van je gezinsleden in kaart”, adviseert Jimmy Smedts, de woordvoerder van het BIPT. “Bepaal vervolgens welke internetsnelheid en welk datavolume je nodig hebt voor vaste en mobiele telefonie. Denk ook na over de manier waarop je televisie wenst te kijken: met een klassieke decoder of met een app.”

“Ga ook zeker na of het voordeliger is telecomproducten apart af te nemen, en dus niet in een bundel. Uit de nationale prijzenstudie van het BIPT blijkt dat er vandaag zeer veel standalone-aanbiedingen zijn. Door abonnementen bij verschillende spelers te combineren, kun je vaak geld besparen.”

2. Hoe vergelijkt u het aanbod concreet?

Het BIPT ontwikkelde een gratis onlineprijsvergelijker: Bestetarief.be. Die bevat alle formules die op de Belgische particuliere en kmo-markt verkocht worden. Voor consumenten biedt de webmodule twee opties: ‘Automatisch berekenen’ en ‘Manueel berekenen’.

Kiest u voor ‘Automatisch berekenen’, dan vraagt de tool uw verbruiksgegevens op bij uw huidige operator. Daartoe moet u die tijdelijk toegang geven tot uw persoonlijke klantenzone op de website van de provider. Uw verbruiksdata en abonnementsformule worden dan vergeleken met de alternatieven op de markt. Zo ziet u meteen of u er voor uw verbruiksprofiel voordeligere tariefplannen zijn.

Telecomproviders hebben evenwel de vervelende gewoonte om stilzwijgend formules te schrappen voor nieuwe klanten, maar die toch te laten doorlopen voor bestaande abonnees. Gelukkig kan Bestetarief.be ook de verbruiksgegevens van oude tariefplannen opladen, om die te vergelijken met wat vandaag op de markt aanwezig is. Enkel als u een ingewikkelde bundel heeft of wanneer er nog geen drie maanden verbruik kan worden vastgesteld, lukt de automatische berekening niet.

Gelukkig is er nog de optie ‘Manueel berekenen’. Daarbij selecteert u de gewenste dienst (‘Internet’, ‘Mobiel’, ‘Vast’ of ‘Bundels’) en vervolgens voert u uw maximumbudget in. Alle beschikbare formules worden dan weergegeven, vertrekkende vanaf de meest voordelige. Hebt u bijvoorbeeld ‘Mobiel’ gekozen, dan ziet u details als het aantal inbegrepen gigabytes, belminuten en sms’jes. U kunt de resultaten nog verder filteren en de tariefplannen uitgebreid met elkaar vergelijken.

3. Zijn er nog andere prijsvergelijkers?

“Als particulier kun je in de klantenzone van de website van je telecomoperator een recent gebruiksprofiel opvragen en daar vervolgens op de knop ‘Beste tarief’ klikken”, weet Jimmy Smedts. “Maar dat geeft hetzelfde resultaat als de ‘Automatisch berekenen’-optie op Bestetarief.be.”

Op internet vindt u ook andere vergelijkingsmodules terug, zoals die van Aanbieders en Independer. Hoe verschillen die van Bestetarief.be? Jimmy Smedts: “Het belangrijkste verschil is dat de operatoren wettelijk verplicht zijn al hun tariefplannen in te voeren in onze simulator, alvorens ze worden gecommercialiseerd. Het BIPT gaat ook na of hun websites formules vermelden die ontbreken in onze applicatie.”

“Bestetarief.be is daarom in principe altijd up-to-date. Het is ook de enige vergelijkingstool in ons land die de volledigheid van de informatie en de neutraliteit van de tariefplannen garandeert.”

4. Hoe vaak moet u de prijzen vergelijken?

Het is zeker een goed idee regelmatig na te gaan of uw telecomabonnementen nog wel passen bij uw verbruik en profiel. Doe dat minstens één keer per jaar. Is uw gezinssamenstelling gewijzigd of zijn uw noden veranderd, dan dringt een nieuwe check-up zich op.

Weet ook dat sommige telecomproviders er een gewoonte van maken hun tarieven om de haverklap te verhogen. “Het staat hen vrij hun eindgebruikersprijzen te wijzigen”, zegt Jimmy Smedts daarover. “De bepaling die gereguleerde prijzen oplegt aan dominante operatoren, is enkel van toepassing op de groothandelsmarkt. Gelet op de dynamiek van de retailmarkt is het dus van belang regelmatig te vergelijken.”

5. Hoe checkt u de andere aspecten?

Bestetarief.be focust op de tarieven van de verschillende telecomproviders. Maar hoe kunt u andere aandachtspunten, zoals de gebruikte technologie, de snelheid, de dekking en de kwaliteit van de service, vergelijken?

“Voor vast internet maken Telenet, VOO en Orange gebruik van de kabel, terwijl Proximus en een aantal alternatieve operatoren de DSL-technologie gebruiken”, weet Jimmy Smedts. “Het verschil in snelheid tussen beide verbindingen is groot: de maximale downstreamsnelheid van de kabel (1 gigabit per seconde) in ons land is tien keer hoger dan die van DSL (100 megabit per seconde).”

“Dat is de reden waarom Proximus al drie jaar lang in de weer is met de uitrol van glasvezel of fiber. Daarmee wordt het mogelijk snelheden te halen die vergelijkbaar zijn met of zelfs hoger zijn dan die van de kabel. Maar ook Telenet heeft aangekondigd zich in de komende jaren toe te leggen op fiber. Voor providers biedt glasvezel ook operationele en energetische voordelen.”

Gebruikt u Bestetarief.be, dan checkt die module via uw postcode automatisch welke technologie aanwezig is in uw regio. Op basis daarvan wordt het beschikbare aanbod voorgesteld. Om de snelheid van uw huidige verbinding te checken, kunt u de Speedtest van het BIPT gebruiken.

Daarnaast kunt u op het Dataportaal van het BIPT nog meer specifieke informatie opzoeken over uw thuisadres:

Een atlas van vaste lijnen. Die toont de internetdekking via de vaste lijn. U kunt daarbij een gewenste minimale downloadsnelheid instellen.

Een glasvezelkaart. Die geeft de status van de uitrol van de glasvezelnetwerken door de verschillende operatoren in ons land weer.

Een atlas voor mobiele lijnen. Daarmee kunt u de signaaldekking van de mobiele operatoren checken. De informatie is een raming van de providers. Overweegt u gebruik te maken van de diensten van een mobiele operator zonder eigen infrastructuur, dan moet u eerst checken welk netwerk (voorlopig Telenet/Base, Orange of Proximus) die gebruikt.

Gebruikerservaring. Daar vindt u de door het BIPT gemeten kwaliteit van de mobiele netwerken op onze snel- en spoorwegen.

Crowdsourcing. Die brengt de mobiele dekking en de datasnelheid in kaart, gemeten door het publiek.

6. Hoe verandert u van provider?

Went u na een vergelijking van provider te veranderen? De Easy Switch-procedure maakt het u als consument of kmo makkelijk over te stappen. De nieuwe telecomwet, die begin 2022 in werking trad (zie kader Hoe helpt de telecomwet u nog meer?) verplicht de operatoren bovenaan op hun facturen een Easy Switch-code te vermelden. Zodra u die meedeelt aan de nieuwe provider, zorgt die ervoor dat alle diensten netjes worden opgezegd en overgedragen. Zo worden ook dubbele factureringen vermeden.

De nieuwe telecomwet heeft er ook toe geleid dat u na de overstap naar een nieuwe provider langer uw e-mailadres – bijvoorbeeld @telenet.be of @skynet.be – kunt behouden. U behoudt gedurende achttien maanden gratis de toegang tot uw mailbox bij de vorige provider. Die periode kunt u desgewenst verlengen, maar de operator mag daarvoor dan wel een vergoeding vragen.

Jimmy Smedts geeft nog een laatste tip voor wie overschakelt naar een nieuwe mobiele operator: “Zorg ervoor dat je vóór de beëindiging van het contract met je provider de nieuwe operator ervan op de hoogte brengt dat je je nummer wilt behouden.”

Alleen mobiel voor 13 euro per maand Een mooi voorbeeld van de soms grote prijsverschillen vinden we als we op bestetarief.be vragen waar we het beste een abonnement voor mobiel internet vinden, met een behoorlijk datavolume van 20 GB. De kleine speler UNDO is met 13 euro per maand de goedkoopste. Het nummer 10, VOO, is al dubbel zo duur. Opvallend is dat de top-10 bijna volledig bestaat uit kleine aanbieders. De grote spelers zijn veel duurder. Een bijkomend argument is dat UNDO belooft een boom te planten voor ieder nieuw abonnement.

10 euro per maand kunt u uw telecomfactuur verlichten door mobiele providers te vergelijken, zegt het BIPT.

Hoe helpt de telecomwet u nog meer? Op 10 januari 2022 trad een nieuwe telecomwet in werking. Het is een lijvig document van 1.500 pagina’s, waarmee Europese richtlijnen omgezet werden in nationale regels, met hier en daar eigen accenten. Ze biedt klanten met een telefonie-, internet- en televisieabonnement meer rechten, uitgebreidere transparantie en een betere bescherming. We vermeldden al de Easy Switch-procedure en het feit dat u uw e-mailadres langer kunt behouden bij een overstap naar een andere provider. Maar hoe helpt de telecomwet u nog meer? Een uniforme factuur: de telecomwet verplicht elke operator zijn facturen op eenzelfde transparante manier samen te vatten in een uniforme factsheet. Die moet de vergelijking van tarieven makkelijker maken. Het goedkoopste abonnement: operatoren moeten ook jaarlijks expliciet het goedkoopste abonnement op uw factuur kenbaar maken. Het is dan aan u als klant om daar al dan niet op in te gaan. De informatie dient ook via e-mail en sms gecommuniceerd te worden. Zo moet een einde gemaakt worden aan de praktijken waarbij u jarenlang met een abonnement opgezadeld zit dat niet meer past bij uw gebruiksprofiel. Koppelverkoop: de telecomwet pakt ook de koppelverkoop van de operatoren aan. U weet wel: zo’n contract waardoor u een goedkope smartphone krijgt in ruil voor een abonnement gedurende doorgaans 24 maanden. Als consument weet u nu in één oogopslag hoelang u nog gebonden bent aan zo’n koppelcontract. U krijgt ook de kans de overeenkomst al na zes maanden te verbreken. Het restbedrag van de smartphone moet u dan wel in één keer vereffenen. Wachttijden: de telecomwet gaat ook de strijd aan met de lange wachttijden bij de klantendiensten. Komt er na 2,5 minuten wachtmuziek geen helpdeskmedewerker aan de lijn, dan kunt u in principe uw gegevens achterlaten. De provider is dan verplicht binnen de 24 uur telefonisch contact met u op te nemen. Of dat in de praktijk ook zo is, leest u in de Kwaliteitsbarometer van het BIPT.