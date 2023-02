Blijft belasting op tweede verblijf overeind?

Hoe kunt u zich verzetten? Twee stappen



Stap 1 : Binnen de drie maanden bezwaar aanteken bij de gemeente

De nieuwe belastingreglementen kunnen nu pas voor de rechtbank worden aangevochten, want de eigenaars moesten eerst bezwaar aantekenen tegen de belasting bij het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente. Dat bezwaar moet binnen de drie maanden na de ontvangst van het aanslagbiljet aangetekend worden. Als het college het bezwaar afwijst, heeft de belastingplichtige vervolgens drie maanden om beroep aan te tekenen bij de rechtbank.

Op de website van Test-Aankoop kunnen mensen een modelbrief vinden om bezwaar aan te tekenen. “De aanslagbiljetten worden doorgaans in april en mei verstuurd”, weet Cédric Marcus. Voor mensen met een tweede verblijf die nog niets hebben ondernomen, maar de belasting unfair vinden, is het dus zaak in de zomer in actie te schieten.

Stap 2: Binnen de drie maanden na beslissing gemeente een advocaat inhuren

Frank Vandevoorde en Cédric Marcus mogen later deze maand voor het eerst een dossier pleiten voor de rechtbank van eerste aanleg in Brugge van een eigenaar van een tweede verblijf die de belasting betwist. In maart komt er ook een dossier voor het hof van beroep in Gent van een belastingplichtige die zonder advocaat naar de rechtbank in Brugge was gestapt, maar daar zijn slag niet heeft thuisgehaald. De rechters hebben in beide gevallen een maand de tijd om hun oordeel te vellen. “De uiteindelijke beslissing valt in Gent”, zegt Frank Vandevoorde.

De advocaten schatten hun kansen in Brugge niet zo heel hoog in. “Er zijn al enkele vonnissen in zaken over de nieuwe belastingreglementen in het voordeel van de gemeenten. De fiscale kamer van de rechtbank in Brugge lijkt niet snel geneigd de belastingplichtigen in het gelijk te stellen. Meestal halen de gemeenten daar hun slag thuis. Maar elk dossier wordt apart gepleit en in principe kan de rechter in elk dossier anders oordelen”, stelt Frank Vandevoorde.

Cédric Marcus voegt eraan toe dat het andere advocaten waren die voor de rechtbank hebben gepleit, met andere argumenten. “Maar er is in Brugge wel een bepaalde lijn in de rechtspraak. We zullen uiteraard proberen de belangen van onze cliënten te verdedigen. Een rechter moet objectief oordelen, maar elke rechter oordeelt ook vanuit een bepaalde visie. Dat is de menselijke aard.”

DE HAAN “Als het hof van beroep in het voordeel van de belastingplichtigen oordeelt, is dat een belangrijk signaal.” © National

“De meeste mensen komen bij ons terecht via Test-Aankoop”, legt Cédric Marcus uit. Volgens Test-Aankoop proberen zo’n 500 mensen hun betaalde belastingen op tweede verblijven terug te krijgen via de consumentenorganisatie. “Nog niemand heeft die belasting effectief teruggekregen”, geeft woordvoerder Laura Clays toe. Test-Aankoop heeft een aantal proefdossiers ingesteld voor de rechtbank. “Wat daar de uitspraak van zal zijn, is een beetje koffiedik kijken. We hebben al uitspraken in het voordeel van de consumenten gehad, en ook in hun nadeel.”