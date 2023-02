Zoek hier op welke gemeenten belasting op tweede verblijven heffen

In totaal heffen 267 Vlaamse gemeenten een belasting op tweede verblijven, volgens de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG). Volgens de analyse van de meerjarenplannen die de gemeenten eind vorig jaar hebben opgemaakt, worden de geraamde opbrengsten van die belasting in totaal 108,8 miljoen euro geschat.

Twaalf gemeenten hopen in 2023 meer dan 1 miljoen euro binnen te halen uit een belasting op tweede verblijven. Behalve de kustgemeenten gaat het om de grote studentensteden Leuven en Gent.

Niet alle (kust)gemeenten zijn even afhankelijk van de belastingen op tweede verblijven. Trends deed een rondvraag bij de gemeentebesturen via de website Transparencia, die burgers vlotter toegang wil geven tot bestuursdocumenten en gemeenten wil aanzetten tot meer transparantie naar de tarieven, het aantal tweede verblijven en de inkomsten van het afgelopen jaar.

In de meeste Vlaamse gemeenten vormen de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing de belangrijkste inkomsten, goed voor gemiddeld 40 procent van alle inkomsten.



In De Panne, Knokke-Heist en Koksijde betalen de inwoners geen aanvullende personenbelasting. Daar proberen de niet-inwoners met een tweede verblijf ‘hun’ belasting de komende maanden te betwisten voor de rechtbank.

