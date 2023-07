‘Iedereen is op zoek naar het nieuwe argenx’

Argenx wilde 750 miljoen dollar ophalen en heeft uiteindelijk met de vingers in de neus 1 miljard dollar binnengerijfd. Onlangs moest het Belgische biotechbedrijf Aelin Therapeutics nog in vereffening gaan, omdat het geen kapitaal meer vond. Argenx bewijst dat het wél nog kan.

“In de huidige marktomstandigheden is het inderdaad moeilijker voor biotechnologiebedrijven om nieuw geld op te halen bij investeerders”, bevestigt Suzanne van Voorthuizen, hoofd Life Sciences Securities van het beurshuis Van Lanschot Kempen. “Argenx laat met deze enorme kapitaalverhoging zien dat het niet onmogelijk is geld op te halen en dat beleggers bereid zijn bedrijven te steunen als de fundamenten van de investment case goed in elkaar steken op wetenschappelijk vlak, op vlak van de executie van de klinische ontwikkeling, met succesvolle verkoopresultaten, enzovoort. Of, korter door de bocht, quality gets funded.”

Er komen 2,24 miljoen aandelen bij. De aandelen worden uitgegeven tegen een uitzonderlijk kleine korting van 3 procent op de slotkoers van maandagavond, na een koersexplosie met meer dan 30 procent. Welk effect heeft de bijhorende winstverwatering op uw koersdoel?

SUZANNE VAN VOORTHUIZEN. “Er komen inderdaad aandelen bij, maar ook cash. Beide elementen hebben een invloed. Omdat de aandelenemissie is gelanceerd op een substantieel hogere koers, resulteert ze slechts in een minimale verwatering. Die marginale impact word door analisten doorgaans meegenomen in een volgende update van hun waarderingsmodel. In dit soort gevallen zal de aandelenemissie zelf niet leiden tot het wijzigen van koersdoelen.”

Doorgaans zakken aandelen na een kapitaalverhoging. Argenx stijgt vandaag weer meer dan 5 procent. Wat zegt die koersstijging? En hoelang kan zo’n rally doorgaan?

VAN VOORTHUIZEN. “Het simpele antwoord luidt: er zijn meer kopers dan verkopers. De sterke fase III-resultaten voor CIDP valideren het gebruik van Vyvgart voor de moeilijkste van meer dan tien indicaties. De resultaten bevestigen dat dit medicijn het grootste van het decennium kan worden. Er zijn een hoop beleggers die op dit cruciale moment van de-risking hebben gewacht, en dus willen kopen. De aandelenemissie heeft nog niet de volledige vraag van beleggers verzadigd en dus zijn er nog altijd veel kopers op de markt, wat de koers omhoogdrijft.”

Hoe uitzonderlijk is het parcours van argenx? Ziet u in de Lage Landen of Europa nog biotechnologiebedrijven die een gelijkaardig parcours kunnen doorlopen?

VAN VOORTHUIZEN. “Naast argenx zijn er een aantal andere grote biotechsuccessen in Europa, zoals Genmab en BioNTech. Het waanzinnige succes van argenx is wel anders. Het is het eerste biotechnologiebedrijf die geheel zelfstandig een medicijn met een enorm potentieel heeft ontwikkeld en dat door alle studiefasen heeft geleid, het wereldwijd gelanceerd heeft en nu succesvol commercialiseert. Er zijn tal van bedrijven die in vroegere levensfases zitten en mogelijk een soortgelijk pad zouden kunnen bewandelen, maar op dit moment is het nog lastig te zeggen welke bedrijven. Uiteraard is iedereen op zoek naar het nieuwe argenx.”

Is er een cruciaal element in het succes van argenx?

VAN VOORTHUIZEN. “Het ecosysteem is op zijn zachtst gezegd cruciaal. Medicijnenontwikkeling is moeilijk. Het is een pad van vallen en opstaan, want het is zeldzaam dat een product daadwerkelijk de markt haalt. Een succesverhaal zoals argenx kan een inspiratie zijn voor velen.”

“Vanuit mijn outside-in perspectief is de bedrijfscultuur een van de belangrijke elementen in het succes. Iedereen is supergefocust op innovatie en op samenwerken.”

