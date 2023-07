Een Belgische bank en een Amerikaanse vermogensbeheerder bundelen hun krachten om een nieuw fonds te lanceren dat gespecialiseerd is in alternatieve activa.

Sinds midden mei kunnen de privatebanking- en vermogensbeheerklanten van Belfius Bank beleggen in een gloednieuw fonds, het BlackRock Future Generations Private Equity Opportunities ELTIF.

Wat is een ELTIF? Een European Long-Term Investment Fund (ELTIF) investeert het geld van beleggers in niet-beursgenoteerde activa. De instapdrempel ligt op 125.000 euro. Er worden instap-, beheer- en prestatievergoedingen aangerekend. De klanten van Belfius genieten bij de lancering betere tariefvoorwaarden.

In lijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties wil het fonds groeibedrijven financieren die op één van de volgende vijf beleggingsthema’s werken: gezondheid en welzijn, klimaat, hulpbronnen, onderwijs en financiële inclusie. Met een looptijd van tien jaar mikt het fonds op maximaal 25 tot 35 investeringen.

“Het idee is om als mede-investeerder groeikapitaal te verschaffen aan bedrijven die bijvoorbeeld de transitie naar een koolstofarme economie vergemakkelijken”, legt Charles Symons van BlackRock uit.

Wat levert het op?

“Ten eerste, een potentieel dubbelcijferig rendement, gezien de illiquide en langlopende aard van de investering. Ten tweede, een extra laagje diversificatie inzake rendement en risico in een klassieke beleggingsportefeuille”, voegt Charles Symons toe.

“Er is vraag naar bij onze klanten”, meent Olivier Onclin, Head of Retail, Private and Business Banking. “We werken al drie jaar nauw samen met BlackRock.” Dankzij dit partnerschap hebben de klanten van Belfius toegang tot de fondsen van BlackRock.

Het is ook mogelijk dat beleggingen in niet-beursgenoteerde effecten op een dag bij Belfius toegankelijk worden voor een breder publiek, met een lagere instapdrempel. “Alternatieve beleggingen worden steeds meer mainstream”, besluit Olivier Onclin.