De 5 favoriete aandelen van… Scott Woods (Columbia Threadneedle)

Hoe vergaat het de beurshandel in de nazomer? Trends.be polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan de Brit Scott Woods, portfoliomanager wereldwijde smallcaps bij Columbia Threadneedle.

1/ Japan Elevator Service

Japan Elevator Service is de grootste onafhankelijke liftenleverancier in Japan. De liftindustrie is zo opgezet dat de fabrikanten heel weinig geld verdienen aan de verkoop van nieuwe liften, maar al hun winst halen uit de onderhoudscontracten. Omdat Japan Elevator Service geen liften produceert, kan het zijn diensten met een korting aanbieden aan de liftfabrikanten (soms tot 50%) en toch de liften onderhouden met originele onderdelen. Het bedrijf heeft een marktaandeel van 30 procent in de onafhankelijke liftonderhoudsmarkt in Japan en wint marktaandeel naarmate die onafhankelijke bedrijven marktaandeel van de liftfabrikanten afsnoepen. De contracten hebben een zeer lange looptijd en zorgen voor een terugkerende vrije kasstroom voor het bedrijf.

2/ Games Workshop

Games Workshop is het Britse bedrijf achter het vechtspel Warhammer, waarbij spelers legers van fantasiefiguren besturen om deel te nemen aan gevechten. Games Workshop bezit al het intellectuele eigendom achter dit wereldwijde fenomeen en breidt de enorme catalogus van verhalen en personages steeds verder uit. Het bedrijf controleert de hele waardeketen van ontwerp tot productie en is in staat een zeer hoog rendement op het geïnvesteerde kapitaal te genereren. In de toekomst wordt de groei gestimuleerd door een voortdurende expansie in het buitenland en zien we ook de marges toenemen naarmate er meer online wordt verkocht. Daarnaast is er de opwinding rond een aankomende tv-serie in samenwerking met Amazon met Henry Cavill in de hoofdrol, die een boost zou moeten geven aan de inkomsten door een breder wereldwijd publiek en royalty-inkomsten.

3/ MSA Safety

MSA Safety is een in het Amerikaanse Pittsburgh gevestigde leverancier van veiligheidsproducten, zoals ademhalingsapparatuur voor brandweerlieden, gasdetectoren die in fabrieken worden gebruikt en valbeveiligingsapparatuur. Het bedrijf werd meer dan honderd jaar geleden opgericht met de introductie van de Edison Mining Safety Lamp na een mijnexplosie in West Virginia in 1912. MSA ontwikkelt producten die mensen helpen te beschermen. Het bedrijf heeft wereldwijd een sterke schaal en merkwaarde ontwikkeld. Dat heeft ertoe geleid dat het in bijna al zijn productlijnen de tweede plaats inneemt. Als het gaat om het kopen van producten die mensen beschermen tegen schade, is de prijs niet de eerste gedachte en dus heeft het bedrijf een sterk prijszettingsvermogen laten zien. Bovendien wordt het gebruik van die producten vaak verplicht door de overheid en de industrie.

4/ IMCD

IMCD is een distributeur van speciale chemicaliën gevestigd in Nederland. Het bedrijf levert meer dan 40.000 chemicaliën en ingrediënten aan meer dan 2.500 leveranciers en meer dan 50.000 klanten. Die zandloperstructuur met een zeer gefragmenteerd leveranciers- en klantenbestand betekent dat het bedrijf een sterke controle heeft over de prijsstelling, wat ten goede komt aan het rendement op geïnvesteerd vermogen van het bedrijf. Het bedrijf werkt nauw samen met zijn klanten om technische expertise en formuleringen toe te voegen, waardoor het zich kan onderscheiden van de concurrentie en marktaandeel kan winnen in een zeer gefragmenteerde markt. Het bedrijf bedient een gevarieerde reeks eindmarkten, van farmaceutica tot de bouw, wat de winst gedurende de cyclus zou moeten ondersteunen.

5/ WD-40

WD-40 is de Californische producent van het alomtegenwoordige multifunctionele product waar het bedrijf zijn naam aan dankt. Het product werkt als smeermiddel, roestpreventief en vochtverdrijver. Naar schatting acht van de tien huishoudens in de VS hebben een blikje WD-40. Dat is meer dan Coca-Cola. De merkwaarde ligt aan de basis van het sterke rendement op geïnvesteerd vermogen voor het bedrijf, omdat het de concurrentie heeft onderdrukt door de bijna wereldwijde herkenning van het blauwe blikje met rode bovenkant en geel schild. De winstgroei zou moeten worden gestimuleerd door verdere geografische penetratie en door het merk als hefboom te gebruiken in nieuwe specialistische gebieden, zoals ontvetters en fietsspecifieke producten.

