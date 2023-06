De 5 favoriete aandelen van… Gert De Mesure (Vlaamse Federatie van Beleggers)

Hoe vergaat het de beurshandel met de zomer in het vooruitzicht? Trends polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan VFB-analist Gert De Mesure, een beursexpert met maar liefst 35 jaar beleggerservaring.

“Traditioneel schuiven we voornamelijk kleinere aandelen naar voren, aandelen die in een moeilijkere marktomgeving met hun specifieke verhaal een goede prestatie zouden moeten kunnen neerzetten. We gaan het daarbij ook niet te ver zoeken en richten ons vooral op Belgische aandelen, of op aandelen uit onze buurlanden. En natuurlijk, in onze selecties is vastgoed nooit ver weg. Meestal hebben we een direct contact met die bedrijven, wat onze keuze natuurlijk ten goede komt.”

1/ Kinepolis (47,15 euro)

“Kinepolis was zonder twijfel het grootste slachtoffer van de coronacrisis en van de verplichte sluitingen. Die sluitingen zadelden het bedrijf met grote verliezen, een stijgende schuld en een krimpend eigen vermogen op. Na een heel schuchter herstel in 2021, was het herstel al meer uitgesproken in 2022. Dat jaar werd wel nog negatief beïnvloed door lokale sluitingen gedurende een paar weken en wat minder Hollywoodfilms, maar dat belette de groep niet om verder te groeien met een kleinere overname. In 2023 moet Kinepolis in staat zijn beter te presteren dan het recordjaar 2019. Tijdens de coronasluitingen heeft het personeel niet stil gezeten en werden er opnieuw nieuwe initiatieven uitgewerkt, enerzijds om de inkomsten te verhogen, anderzijds om de kosten te verminderen. We kijken dus uit naar een winst hoger dan in 2019, toen noteerde het aandeel tussen 55 en 60 euro. Ons conservatief koersdoel (zonder groei) bedraagt 60 euro, in lijn met de historische koersen van 2019.”

2/ Bekaert (41,02 euro)

“Met zijn activiteiten in staaldraad en -koord wordt Bekaert als een van de meest cyclische aandelen van Euronext Brussel beschouwd. Door investeringen in producten met een hogere toegevoegde waarde en door continue rationaliseringen (zowel geografisch, als qua producten) slaagt het management erin die cycliciteit te verminderen en, belangrijker, is het in staat gemiddeld betere resultaten neer te zetten dan in het verleden. De koers houdt spijtig genoeg te weinig rekening met die gunstige ontwikkelingen. Ons voorzichtig koersdoel bedraagt 46 euro. We geven nog mee dat het aandeel vandaag met een koers-winstverhouding van slechts 8,7 op de winstschattingen voor 2023 noteert. Dat het bedrijf naarstig eigen aandelen blijft inkopen, is een bijkomende ondersteunende factor.”

3/ X-Fab (8,16 euro)

“X-Fab heeft dankzij de toenemende elektrificatie van het wagenpark en de globale digitalisering een mooie toekomst voor zich. Na een coronadip waarbij de omzet in het derde kwartaal van 2020 terugviel tot minder dan 100 miljoen dollar, bereikte het bedrijf een omzet van 208 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2023. Voor het tweede kwartaal wordt een cijfer van 212 miljoen dollar vooropgesteld. Om te kunnen voldoen aan de marktvraag heeft het bedrijf een omvangrijk investeringsprogramma uitgewerkt, wat de groeiperspectieven nog meer ten goede komt. We hebben een koersdoel (zonder verrekening van groei) van 11 euro. Spijtig genoeg wordt de koers regelmatig negatief beïnvloed door de zwakkere gang van zaken in het domein van de geheugenchips, maar dat creëert dan weer aantrekkelijke instapmogelijkheden.”

4/ Ascencio (49,15 euro)

“Ascencio is een gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv) actief in winkelvastgoed, meer bepaald retailparken en baanwinkels. 40 procent van de huurders is actief in het voedingssegment. In termen van koers/courant resultaat noteert het met een cijfer van 9,5 het goedkoopst onder de Belgische gvv’s. Het nettodividendrendement bedraagt 5,7 procent. Daarenboven is de schuldratio onder controle, de bezettingsgraad is relatief hoog, de huuropbrengsten profiteren van indexeringen en de rente is grotendeels ingedekt tegen een stijging. Dat geheel van factoren maakt Ascencio vandaag een aantrekkelijk aandeel voor elke beleggingsportefeuille.”

5/ Friedrich Vorwerk (10,25 euro)

“Onze vijfde tip betreft een Duitse smallcap in de aanleg van energie-infrastructuur (aardgas, elektriciteit en waterstof) met eigen componenten en technologie. Aldus is het vandaag uitgegroeid tot een begunstigde van de Europese energietransitie. In Duitsland alleen zijn er tegen 2030 voor 320 miljard euro investeringen nodig in de energiesector. Spijtig genoeg werd de groep in 2022 geconfronteerd met sterk stijgende kosten om haar hoge orderboek uit te voeren, met een sterke koersdaling tot gevolg. Ondertussen is de koers uitgebodemd en is een koersherstel mogelijk. Op basis van de analistenschattingen voor 2023 noteert het 14 keer de winstverwachting, de ondernemerswaarde/ebitda bedraagt slechts 4,1. De nettocashpositie is goed voor iets meer dan 10 procent van de beurswaarde.”

