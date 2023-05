De 5 favoriete aandelen van… Wim Lewi (KBC Securities)

Hoe vergaat het de beurshandel in economisch wankele tijden? Trends polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

1 ING (KBCS)

Koersdoel: 15 euro.

De turbulentie in de financiële sector, aangewakkerd door de debacles van Silicon Valley Bank, First Republic en Credit Suisse, heeft veel bankaandelen aanzienlijk goedkoper gemaakt. Dat geldt ook voor ING, dat nu wordt verhandeld tegen een koers-winstverhouding van 7,1 keer, tegenover een historisch gemiddelde van 9,1 keer. Tussen 2013 en 2018 bedroeg de koers-winstverhouding zelfs 11,1 keer, terwijl de rente toen nul tot negatief was.

Het is duidelijk dat bankaandelen, en ING in het bijzonder, momenteel op goedkopere niveaus verhandelen. De recente resultaten bevestigen de positieve trend.

2 Solvay (KBCS)

Koersdoel: €155.

De geplande splitsing van Solvay in twee delen komt dichterbij. Dat wordt een belangrijke katalysator om aandeelhouderswaarde te genereren. Onder leiding van CEO Ilham Kadri heeft Solvay zijn prestaties aanzienlijk verbeterd. Het rendement op het eigen vermogen steeg in 2022 met bijna 5 procent tot 16 procent. De schuldgraad is de afgelopen jaren ook geleidelijk teruggebracht tot slechts 1 keer de operationele kasstroom. Dankzij de versterkte balans en de solide vrije kasstroom kan zowel EssentialCo als SpecialtyCo starten met een sterke balans. Beide hebben een aanzienlijk potentieel om groeikansen te benutten.

3 Xior (KBCS)

Koersdoel: €44.

Xior heeft onlangs een nieuw plan bekendgemaakt om een aantal gebouwen te verkopen, zodat het zijn schuldgraad kan verlagen zonder nieuw kapitaal op te halen. Sinds de overname van Basecamp is de vastgoedvennootschap gespecialiseerd in studentenhuisvesting in een vicieuze cirkel beland, zodat het met een discount van meer dan 30 procent noteert tegenover zijn netto activawaarde. Onderliggend blijft de vraag naar studentenhuisvesting hoog door de internationalisering van hogere studies. Die nemen vaak een buitenlandse ervaring in het curriculum op. Xior kan in de toekomst meer een platform worden voor dat marktsegment met grote residenties die diensten aanbieden voor langere verblijven.

4 VGP (KBCS)

Koersdoel: €140

VGP is een ontwikkelaar van logistieke warehouses die ook via joint ventures deels eigenaar blijft van de activa. Het aandeel kreeg een zware klap toen de onderhandelingen met zijn vaste joint-venturepartner vastliepen door de gestegen rente. Daar zou binnenkort verandering in kunnen komen door het aantrekken van nieuwe partners. VGP heeft zich onlangs goed gefinancierd door 1 miljard schuld tegen 1,6 procent op te halen en het kapitaal met 300 miljoen euro te versterken. De Zweedse storm die nu de vastgoedaandelen raakt, heeft geen impact op VGP. Integendeel, we verwachten dat Europa om ecologische en sociale redenen meer eigen industrie terug aan land zal brengen.

5 TUI (persoonlijke keuze, not rated)

TUI is een bekende reisagent die na covid in zwaar weer terechtkwam en staatshulp nodig had om overeind te blijven. Het bedrijf beschikt over zware assets zoals hotels en vliegtuigen die lang leeg- of stilstonden. De koers kwam onlangs onder zware druk door een kapitaalverhoging die de schuldenberg heeft weggewerkt. De vraag naar pakketreizen herstelt en het aanbod is beperkt, doordat heel wat andere concurrenten zijn omgevallen. Daardoor kan het bedrijf zijn prijzen en winstmarges weer optrekken. Door de strengere milieumaatregelen loopt de prijscompetitie van de lagekostenmaatschappijen ook terug. Het aandeel noteert op de Duitse beurs.

