Tien jaar na de financiële crisis: kennen we de ware toedracht wel?

Met zijn boek Crashed heeft de Britse historicus Adam Tooze, professor aan de Columbia University van New York, een standaardwerk geschreven over de financiële crisis van 2008. Tooze zoomt in op de eigenzinnige radertjes en mechanismen van de internationale geldmarkten, waarlangs de crisis zich als een lopend vuurtje verspreidde. Hij belicht zaken waar zelden over bericht is, zoals de liquiditeitslijnen tussen de Fed en de Europese Centrale Bank. En hij ontkracht mythes die sinds 2008 een hardnekkig bestaan leiden in de publieke opinie.

