Bedrijven, werkgevers en werknemers spartelen zich moedig door de werkdag vanuit hun eigen woonkamer. Saai hoeft dat telewerken niet te zijn. In deze rubriek verzamelen we de leukste verhalen. Vandaag: Liesel Verdonck, medewerker publieksontwikkeling bij vrijetijdsonderneming publiq.

'Ik ben medewerker publieksontwikkeling bij 'Schatten van Vlieg', dat is een zomercampagne voor families. Onder het familielabel 'Vlieg' worden er tijdens de zomermaanden schattentochten georganiseerd in en rond bibliotheken, musea en openluchtlocaties over heel Vlaanderen en Brussel. Met respect voor de social distancing willen we ook dit jaar weer veel families een leuke tijd geven. We zijn een klein team en daardoor al erg hecht.

Sinds het begin van de lockdown daagden we elkaar uit om dagelijks een challenge te voltooien. De laatste weken wordt dat echter om de twee of drie dagen. Er komt toch wat creativiteit bij kijken om zoveel originele en leuke opdrachten te verzamelen. Ze vragen tijd, maar we halen er ook heel veel energie uit.

Toch zijn die opdrachten heel succesvol. We hielden een bookface challenge. Daarbij moet je de cover van een boek vervolledigen met je lichaam. Dat bleek een serieuze uitdaging als je niet veel boeken in huis hebt, dus werden collega's ook creatief met platen.'

Challenge: zoek de meest originele manier om rechtstaand te werken. © .

'Daarnaast zochten we ook naar het meest originele plaatsje in huis om rechtstaand te werken. Op de werkvloer hebben we verstelbare bureaus voor mensen met rugklachten of om simpelweg eens in een andere positie te werken. We ontdekten dat een strijkplank multifunctioneel is en het zeeprekje in de douche net op de juiste hoogte hangt. Maar ook dat je je kleine broer niet als een last, maar eerder als een voordeel kan zien.

Als cultuurorganisatie konden we natuurlijk ook de #tussenkunstenquarantaine-challenge niet ongemerkt voorbij laten gaan. Voor die opdracht moest iedereen zo origineel mogelijk een kunstwerk nabootsen. Er kwamen echt pareltjes uit voort.'

Challenge: #tussenkunstenquarantaine © .

'Ook maakten we een thuisversie van het tv-programma 'Komen eten'. We deelden onze lunches door die zo mooi mogelijk te presenteren en te fotograferen. En daar gaf de rest dan punten op. De smaak konden we natuurlijk niet vergelijken, dus wat het lekkerste gepresenteerd werd, kreeg de hoogste punten (lacht). In tijden van corona moeten we wel creatief uit de hoek komen om de uitdagingen goed te volbrengen.

Tot slot heb ik ook een gedeelde muziekkamer gemaakt met een collega. Ook op het werk luisteren we vrijdagmiddag naar dezelfde muziek via afspeellijsten en YouTube. In de app van de muziekkamer kan je al je favoriete nummers delen. En het is echt een kamer. Als ik thuis de muziek pauzeer, hoort ook mijn collega niets meer. Dat doet toch wat denken aan de werkvloer als je wel in dezelfde ruimte zit.

Bovendien leer je elkaar op een andere manier kennen. Je vraagt bijvoorbeeld waarom een bepaald nummer aan de lijst werd toegevoegd en je krijgt een heel verhaal over de herinnering die daaraan is verbonden. De grootste verhalen komen boven door die muziek, en dat maakt het nummer en de afspeellijst nog een pak specialer.'

