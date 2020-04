Bedrijven, werkgevers en werknemers spartelen zich moedig door de werkdag vanuit hun eigen woonkamer. Saai hoeft dat telewerken niet te zijn. In deze rubriek verzamelen we de leukste verhalen. Vandaag: consultant Véronique Goethals van strategisch communicatieadviesbureau Akkanto.

'Sinds het begin van de lockdown hebben we wekelijks een geanimeerde sportles via Zoom. Iedere collega stelt om de beurt een programma samen, zodat we telkens op een andere lichaamszone focussen. We variëren tussen armen, benen, buik, billen... Dat initiatief komt voort uit onze sportlessen op kantoor. Ook daar trekken we ons elke week terug in een zaal om samen met de collega's te bewegen.'

Véronique en haar collega's tijdens de geanimeerde sportles. © .

'Die lessen proberen we ook altijd wat op te leuken. Zo hebben we al verkleed gesport. Ik koos samen met mijn zoon voor een verpleegsteroutfit. Mijn schoonmoeder werkt in het Brussels Erasmusziekenhuis. Zo kon ik met een knipoog meteen alle zorgverleners bedanken.

Dat is ook het leuke aan de online sportlessen: onze kinderen kunnen meedoen. Mijn oudste zoon zit elke week vol ongeduld voor het scherm te wachten tot de "fitnessinstructeur" verschijnt. Onlangs vroeg hij zelfs of ik in een sportwinkel werk, omdat we zoveel bewegen (lacht).

Die sportlessen vullen we aan met andere groepsmomenten. Aangezien ons team graag achter de kookpotten staat en van lekker eten houdt, hebben we vorige week een virtuele kookworkshop georganiseerd. We hebben twee collega's die kookles volgen in de avondschool. Mijn collega Evi werd voor de gelegenheid lesgever in plaats van student. Op het menu? Pasta met avocadosaus, broccoli en champignons.

Dat was echt enorm leuk. Ze toonde ons verschillende technieken en deelde wat tips en tricks. Bovendien leer je je collega's ook op een volledig andere manier kennen. Iedereen is in zijn eigen keuken aan de slag. Sommigen blijken een pietje-precies en volgen nauwgezet het recept. Anderen koken dan weer op hun feeling. Dan komt de creativiteit boven.'

Aan de slag in de keuken: 'Sommigen blijken een pietje-precies en volgen nauwgezet het recept.' © .

'We zijn een hecht team dat het belangrijk vindt om ook naast het werk dingen samen te doen. Daar krijgen we doorgaans ook ruimte en budget voor. Onze mogelijkheden zijn nu beperkter, toch maken we het beste van de situatie, zeker nu het ernaar uitziet dat we nog wat langer in ons kot zullen moeten blijven. Iedereen kan een online activiteit voorstellen.

Wat er nog op de planning staat? We zijn allemaal fervente karaokenaars. Dat willen we zeker nog eens doen, maar we hebben nog geen app of website gevonden die ons daarbij kan helpen. De dierenvrienden onder ons stelden al een dag met de huisdieren voor. En een collega die een Italiaanse blog heeft, wil onze cultuur bijspijkeren. We hebben nog genoeg ideeën om de lockdown door te komen.'

Doet u zelf ook iets origineel en fijn om het telewerken leuk te houden? Mailen kan nog altijd: myrte.de.decker@trends.be Wij zorgen voor de rest.

