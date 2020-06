Deze aflevering van de Trends Podcast is de eerste van twee met Mathieu Segers, hoogleraar hedendaagse Europese Geschiedenis en Integratie aan de Universiteit van Maastricht. Hij heeft ook een podcast over Europese zaken, genaamd Café Europa.

Mathieu Segers maakt ons wegwijs in de verschillende maatregelen een noodpakketten die er vanuit Europa zijn gekomen als reactie op de coronacrisis. Zo heeft de EU vrij snel een aantal noodmaatregelen getroffen om de eerste klap op te vangen. En momenteel lopen er hevige discussies over wat de EU op de langere termijn moet om de lidstaten zo goed mogelijk door de economische crisis te krijgen. Deze week is er een belangrijke top van de Europese staats- en regeringsleiders over die Europese lange termijnstrategie.

In dit eerste deel van ons gesprek bespreken we het eerste noodpakket dat de EU begin april aankondigde. Dat kwam er ongezien snel en gaf al goed de richting aan voor de voorstellen die nu op tafel liggen. Verder staan we stil bij het Frans-Duitse voorstel voor een Europees herstelfonds. Volgens sommigen heeft Angela Merkel met dat voorstel een bocht van 180 graden gemaakt, maar dat klopt niet, zo legt de Europa-kenner uit in deze aflevering.

