Iedere dinsdag en donderdag kunt u luisteren naar de Trends Podcast. In deze aflevering legt Maarten Vansteenkiste, hoogleraar aan de Universiteit van Gent, uit welke rol motivatie kan spelen in het overwinnen van de crisis en hoe we onze motivatie daarvoor kunnen opkrikken.

De coronacrisis eist in de eerste plaats een zware tol op het vlak van gezondheidszorg en economische activiteit. Bovendien is de impact van de crisis op ons psychologisch, mentaal en sociaal welzijn niet te onderschatten. Een belangrijk gegeven, omdat een succesvolle exitstrategie staat of valt met de motivatie van mensen om die strategie te volgen.

In deze aflevering legt Maarten Vansteenkiste uit welke rol motivatie kan spelen in het overwinnen van de crisis en hoe we onze motivatie daarvoor kunnen opkrikken. Hij spreekt over de verschillende soorten motivatie, de onderliggende behoeftes en hoe die te ondersteunen. Vansteenkiste is motivatiepsycholoog, hoogleraar aan de Universiteit van Gent en mede-oprichter van Impetus Academy.

Sinds het begin van de lockdown in ons land voert Vansteenkistes onderzoeksgroep dagelijks een bevraging uit over het motivatiepeil van mensen en hoe ze de manier van communiceren door de overheid ervaren. Behalve de collectieve motivatie zal de boodschap van de overheid de komende weken namelijk cruciaal zijn om ons geleidelijk en succesvol uit de lockdown te loodsen. Vansteenkiste legt uit hoe de overheid zich zo'n motiverende communicatiestrategie kan aanmeten.

