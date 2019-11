De luchthavens Brussels Airport en Brussels South Charleroi maken het de reizigers makkelijker met slimme technologie.

Brussels Airport gaat samenwerken met de Belgische start-up Radix, dat kantoren heeft in Gent en Brussel, om de bagageafhandeling slimmer te maken. De twee partijen zullen zorgen voor slimme technologie met een tag, zodat reizigers op hun smartphone een verwittiging krijgen wanneer hun koffer op de bagageband rolt.

Ook de luchthaven van Charleroi wordt slimmer. Samen met het telecombedrijf Telenet zet Brussels South Charleroi Airport in op smart parking en crowd monitoring. Dat betekent dat een app de reis van de passagiers naar de luchthaven in handen neemt. De app zegt hen wanneer ze thuis moeten vertrekken, welke route ze het beste nemen naar de luchthaven en welke parkeerplaats voor hen is gereserveerd.

Vervolgens gidst de app de reizigers door de luchthaven, van de check-in via de veiligheidscontrole naar de gate. Hetzelfde geldt voor wie aankomt. Die passagiers worden van de aankomsthal naar hun vervoermiddel geleid. In de eerste fase van het project worden vijfhonderd plaatsen in de parkeergarage P1 gebruikt voor het systeem. Later wordt het uitgebreid.