In beeld: maak kennis met de Oost-Vlaamse Gazellen

Trends stelt elk jaar de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, de Trends Gazellen. De editie 2019 opende met de rangschikking voor Brussel. De Oost-Vlaamse Gazellen kwamen als laatste provincie aan de beurt.

De Ambassadeur van de grote bedrijven is het Gentse Anglo Belgian Corporation. Bij de middelgrote bedrijven is Quatra uit Lokeren de Ambassadeur, bij de kleine bedrijven is dat Dobco Medical Systems uit Zele.

Meer toelichting bij de Oost-Vlaamse Gazellen en de volledige rangschikking van de kleine, middelgrote en grote Gazellen vindt u in Anglo Belgian Corporation, Quatra en Dobco zijn de Ambassadeurs van de Oost-Vlaamse Gazellen