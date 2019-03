Anglo Belgian Corporation, Quatra en Dobco zijn de Ambassadeurs van de Oost-Vlaamse Gazellen

Voor het achttiende jaar op rij stelt Trends de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, onder het keurmerk 'Trends Gazellen'. We doen daarbij de ronde van de Vlaamse provincies. Deze week zijn we aangekomen in de laatste provincie van de reeks, Oost-Vlaanderen. Via de links onderaan in dit artikel kunt u de rangschikking raadplegen, en dat voor de drie onderscheiden categorieën: grote, middelgrote en kleine bedrijven. Op 27 maart sluiten we af met de rangschikking voor heel Vlaanderen.

De link onderaan geeft u ook meer uitleg over de methodologie van de Trends Gazellen. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1. De groei meten we aan de hand van drie posten uit de boekhouding: omzet, cashflow en aantal medewerkers, en dat over een periode van vijf jaar. Voor de huidige editie van de Trends Gazellen is dat de periode 2013-2017. Het resultaat van de berekeningen herleiden we tot 1 score. Die score bepaalt de plaats in de rangschikking.

Maar het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar, of 'Ambassadeur' in de Trends-terminologie. Voor die eretitel gelden immers bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn. Een dochter van een buitenlands bedrijf bijvoorbeeld, komt niet in aanmerking. En een winnaar moet drie jaar wachten eer hij nog eens kan winnen. Om al die redenen is het goed mogelijk dat een bedrijf uitgeroepen wordt tot Ambassadeur, terwijl het bijvoorbeeld op de derde plaats in de rangschikking staat.

De Ambassadeurs van Oost-Vlaanderen: Anglo Belgian Corporation, Quatra en Dobco

De Ambassadeur van de grote bedrijven is het Gentse Anglo Belgian Corporation. Sinds de oprichting in 1912 produceert het bedrijf grote motoren. Met 60 procent van de omzet is de scheepvaart de belangrijkste afzetmarkt, gevolgd door de stroomgeneratoren (30%) en de locomotieven (10 %). "De scheepvaart kende een moeilijke periode, maar stilaan komt er licht aan het einde van de tunnel", zegt CEO Tim Berckmoes. "De grote groeimotor van de jongste jaren was evenwel de divisie stroomgeneratoren. Zo hebben we een aanbesteding gewonnen voor de Wereldbank met een hybride-oplossing waarbij we zonnepanelen combineren met onze dieselmotoren. Daarnaast mochten we - in de nasleep van de kernramp in Fukushima - een groot aantal noodgeneratoren leveren aan het Franse EDF."

In het klimaatdebat krijgt de dieselmotor vaak de zwarte piet toegeschoven. "Het is jammer dat alles op een hoopje wordt gegooid", reageert Tim Berckmoes. "Wij zijn al 25 jaar bezig met de switch. Zo hebben we ons assortiment uitgebreid met motoren op lng (vloeibaar aardgas) en cng (aardgas onder druk). Daarnaast doen we ook volop testen met methanol en waterstof. Technisch is alles perfect mogelijk, maar economisch lukt het voorlopig niet omdat waterstof op vandaag wel vier tot vijf keer duurder is dan diesel. De dieselmotor zal niet zo snel verdwijnen. Dankzij nieuwe technieken zoals katalysatoren en partikelfilters is de uitstoot van dieselmotoren soms beter dan die van gasmotoren. De toekomst ligt volgens mij in de combinatie van brandstoffen."

Bij de middelgrote bedrijven is Quatra de Ambassadeur. Het Lokerse bedrijf is actief in de ophaling en de recyclage van gebruikte frituurvetten en oliën. Quatra heeft een 80-tal chauffeurs die bij meer dan 40.000 klanten in België, Frankrijk en Luxemburg gebruikte frituurvetten en oliën ophalen. "We zijn vooral actief in de professionele markt en die bestaat uit frituren, restaurants, cateraars, woon- en zorgcentra enzovoort", vertelt commercieel directeur Pol Van Pollaert. "Daarnaast plaatsen we ook inzamelcontainers bij supermarkten in het hele land. In de OlioBox kunnen particulieren hun gebruikte frituurvetten en -oliën in gesloten verpakking achterlaten. Voor iedere via de OlioBox ingezamelde liter geven we een bijdrage aan de twee belangrijkste natuurorganisaties in ons land: Natuurpunt en Natagora."

Quatra streeft ernaar 100 procent van de opgehaalde producten te recycleren: frituurolie is een basisgrondstof voor de productie van biodiesel, de frituurresten worden gebruikt voor het maken van biogas en de restafvalstromen zoals plastic worden gewassen en gerecycleerd. Omwille van duurzaamheid en efficiëntie besliste Quatra om niet alleen gebruikte frituurvetten en -oliën bij de klanten op te halen, maar om op hetzelfde moment ook verse te leveren, aangemaakt in de eigen fabriek in Lokeren. Eind 2020 opent Quatra een nieuwe fabriek in Lokeren, een investering van zowat 10 miljoen euro. Pol Van Pollaert: "We hebben bewust gekozen voor een uitweg naar Gent-Zeehaven. Naarmate onze volumes groeien, kijken we meer en meer richting multimodaal transport. Door gebruik te maken van binnen- en zelfs zeevaart kunnen we heel wat vrachtwagens van de weg halen."

De Ambassadeur bij de kleine bedrijven is Dobco Medical Systems uit Zele. Het bedrijf van Kristof Coucke en Jan Dobbenie ontwikkelde een platform waar patiënten, artsen en ziekenhuizen onderzoeken van medische beeldvorming digitaal kunnen raadplegen en uitwisselen. Voorheen werden onderzoeken vaak opnieuw uitgevoerd bij een doorverwijzing naar een ander ziekenhuis. Met het platform van Dobco is dat verleden tijd, wat een voordeel is voor de patiënt, maar ook kostenbesparend werkt voor de ziekenhuizen én de overheid.

Tot voor kort groeide Dobco op eigen kracht. Midden vorig jaar ging het bedrijf in zee met Fortino Capital, het durfkapitaalfonds van Duco Sickinghe, die jarenlang CEO van Telenet was. "Met de instap wilden we een versnelling hoger schakelen in onze groei", legt Jan Dobbenie uit. "Er waren meerdere redenen om voor Fortino te kiezen. Het fonds kan terugvallen op een enorm netwerk in de softwaremarkt. Ook de figuur van Duco Sickinghe speelde een rol." Dobco zette de extra middelen aan het werk door de activiteiten internationaal uit te rollen. "We zijn heel actief in Nederland, Noorwegen, Zwitserland en zelfs in Cyprus. Binnenkort komen daar nog enkele landen bij. Onze focus ligt voorlopig op Europa, maar ook de stap naar de Verenigde Staten is niet uitgesloten."