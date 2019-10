Het investeringsfonds We Are Jane neemt een belang van 75 procent in het hr-bedrijf MediPartner. Het is de eerste investering van het fonds van en voor vrouwelijke ondernemers, dat in juni van start ging.

Sophie Mestré, de CEO van MediPartner, behoudt 20 procent van de aandelen. Twee leden van haar managementteam kochten zich in voor samen 5 procent. We Are Jane, dat in juni van start ging met een fonds van 47 miljoen euro, investeerde "in een eerste fase" 2,4 miljoen euro in MediPartner.

Conny Vandendriessche is, als de ondernemer achter bedrijven als Accent Jobs, House of HR en Stella P, zelf een bekende naam in de hr-sector. Het is dus geen verrassing dat de eerste investering van We Are Jane uit de hr-sector komt. De medeoprichters van We Are Jane zijn Eline Talboom en Muriel Uytterhaegen, allebei ex-investeerders bij Gimv. We Are Jane richt zich op Belgische groeibedrijven met een omzet van meer dan 1,5 miljoen euro.

Duidelijke groeistrategie

MediPartner, opgericht in 2016, focust op wat in de hr-wereld salesforce-outsourcing heet. Bedrijven besteden hun verkoopteams uit aan MediPartners om hun verkoop te verhogen. MediPartners richt zich enkel tot bedrijven uit de farma- en de medische sector. Daarvoor doet het ook rekrutering.

Conny Vandendriessche roemt onder meer de duidelijke groeistrategie van MediPartner. Sophie Mestré: "We willen in 5 à 7 jaar de omzet verdubbelen." In 2018 bedroeg de omzet 3,5 miljoen euro. Dit jaar gaat de ondernemer, die inzet op kwaliteit en een langetermijnvisie, uit van een stijging tot 3,8 miljoen met een operationele kasstroom (ebitda) van boven 900.000 euro.

De concurrentie in de niche van salesoutsourcing is stevig. Hoe maakt MediPartner het verschil? "We helpen bedrijven hun verkoop te boosten. Wij plaatsen ervaren mensen in de teams met medisch en farmaceutisch afgevaardigden, zodat we op lange termijn kunnen werken en stabiele teams kunnen creëren", zegt Sophie Mestré. Ze richtte MediPartner op samen met onder anderen Olivier Delaere, de oprichter en algemeen directeur van Axone Pharma. "Daarnaast zijn we transparant in de rapportering van de resultaten. De klant moet weten dat zijn product bij ons even goed beheerd wordt dan wanneer hij het zelf zou verkopen. Het draait om return on investment en dat maken we meetbaar. Ons CRM-systeem (klantenbeheersoftware, nvdr) is gebaseerd op transparantie."

Aanbod uitbreiden

Hoewel de oprichters niet langer de meerderheid van de aandelen hebben, kreeg Sophie Mestré toch de toezegging dat ze zelf de strategische lijnen kan blijven uitzetten. Het was een van de redenen waarom Mestré met We Are Jane in zee ging. "We hebben de afgelopen vier jaar hard gewerkt aan de identiteit en de strategie van MediPartner", zegt ze. "Vier jaar is een korte periode, maar ik denk dat we wel onze stempel hebben gedrukt op hr voor de farma- en medische sector. Voor mij was het heel belangrijk dat ik niet werd opgeslorpt door een grote partner, die alles zal omgooien en waar ik de strategie niet kan verderzetten."

Met het opgehaalde kapitaal zal MediPartner zijn personeelsbestand van 38 werknemers uitbreiden en inzetten op businessontwikkeling om voort organisch te groeien. Mestré wil de komende jaren de naamsbekendheid vergroten en mogelijk het huidige dienstenaanbod voor sales en marketing uitbreiden naar andere domeinen.

Het bedrijf van de Nederlandstalige Sophie Mestré is gevestigd in Eigenbrakel. Sophie Mestré ziet zichzelf als een ondernemer die resultaatgerichtheid koppelt aan een menselijke aanpak. "Ik vind het belangrijk niet alleen aan de cijfers te denken, maar ook aan het menselijke aspect. Het is heel belangrijk dat mensen graag willen werken voor MediPartner. Dat gaat niet enkel om correcte verloning, maar ook om mensen mee betrekken bij het bedrijf, hun doorgroeimogelijkheden bieden en naar hen luisteren."