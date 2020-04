De Belgische woningmarkt is niet immuun voor de coronacrisis. De verkoop van woningen is geïmplodeerd sinds de start van de lockdown. De terugval resulteert nog niet in een uitgesproken prijsdaling.

De verkoop van woningen is in ons land nog niet volledig stilgevallen, maar de coronacrisis laat zich toch stevig voelen op de vastgoedmarkt. Op nationaal niveau daalde het aantal transacties in het eerste kwartaal met 7,9 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019. In Vlaanderen bedroeg de daling 10 procent. Dat blijkt uit de nieuwe notarisbarometer.

De notarissen onderscheiden twee duidelijke fases in de verkoopactiviteit: voor en na de lockdown, die inging op 18 maart. In de week van 16 maart 2020 waren er al 27,1 procent minder transacties in België. In de week van 23 maart bedroeg de daling tegenover 2019 zelfs 39,3 procent.

Het lag in de lijn der verwachting dat de vastgoedactiviteit in ons land zou verzwakken in het eerste kwartaal van 2020. In de herfst van 2019 was er in Vlaanderen een tijdelijke rush op vastgoed geweest, een reactie op de aangekondigde afschaffing van de woonbonus. "Vanaf eind november begon het aantal dossiers te dalen, en dat is, zoals verwacht, doorgegaan in de eerste maanden van dit jaar", stelt notaris Bart van Opstal, de woordvoerder van Notaris.be. "Al bij al was de terugval in een eerste fase relatief beperkt. De daling met 3,3 procent leek een logische correctie van de markt. Wat de laatste weken onder invloed van de coronacrisis gebeurde, was uiteraard van een heel ander kaliber."

Het aantal vastgoedverkopkomenen daalde in alle Vlaamse provincies. De daling was het grootst in Antwerpen (-14,5%) en Oost-Vlaanderen (-13%). West-Vlaanderen hield beter stand, dankzij de vastgoedmarkt in de kustgemeenten. De daling bleef er beperkt tot 4,9 procent.

Recordstijging appartementsprijzen

De notarissen achten de kans groot dat het aantal transacties in de komende weken blijft dalen. De effecten op langere termijn zijn moeilijk te voorspellen, klinkt het. Bart Van Opstal: "Bij de financiële crisis hebben we gemerkt dat het aantal transacties gedurende één kwartaal fors daalde. Daarna herstelde de markt in België zich, in tegenstelling tot in andere landen, heel snel. De mogelijkheid bestaat dat de vastgoedmarkt zich ook nu even veerkrachtig toont als na de financiële crisis. Het valt evenwel niet uit te sluiten dat de gevolgen van de coronacrisis groter zullen zijn, voor de activiteit, maar mogelijk ook voor de prijzen."

Die prijzen houden voorlopig goed stand. Voor het eerste kwartaal van dit jaar de notarissen uit op gemiddelde prijs van 261.068 euro voor een woonhuis in ons land. In vergelijking met het jaargemiddelde van 2019 betekent dat een prijsdaling van 0,4 procent. Appartementen werden zelfs duurder. Er kwam 5,6 procent bij, tot een gemiddelde prijs van 241.328 euro. In Vlaanderen klom de gemiddelde prijs van een appartement in de eerste drie maanden van dit jaar 5,5 procent hoger tot 245.355 euro. Dat is grootste prijsstijging van de jongste tien jaar.

