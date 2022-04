Particuliere vermogens zonder ervaring met vastgoed dreven de voorbije decennia de prijzen van projecten op. Het idee leefde dat de prijs van woningen gedoemd is om te stijgen. Maar wat kan stijgen, kan ook dalen, stelt Trends-redacteur Hans Brockmans.

In 2021 piekten de prijzen van Vlaamse huizen en appartementen als nooit tevoren, blijkt uit de Trends Vastgoedgids. Nieuwbouw werd als zoete broodjes verkocht aan investeerders voor de huurmarkt. Het tempo van de projecten werd opgedreven.

Toch was er op heel wat locaties te weinig aanbod. Gezinnen wensten nog te profiteren van de lage rente. Biedingen boven de vraagprijs waren schering en inslag. De Nationale Bank berekent een oververhitting van 20 procent op de woningmarkt. De strengere leenvoorwaarden voor banken konden de prijsstijging met 6 tot 7 procent niet vermijden.

Waardevastheid van vastgoed is een mythe.

In maart 2022 daalde het aantal transacties. De prijzen van woningen stabiliseerden en daalden zelfs voor appartementen. De oorlog in Oekraïne zet een extra domper op de vreugde. De bouwkosten nemen met 20 tot 30 procent toe door de gestegen energie- en grondstoffenprijzen. Veel gezinnen stellen de aankoop van een woning uit. Ontwikkelaars, die gronden kochten tegen piekprijzen, zetten projecten on hold.

De volgende maanden worden cruciaal. Als de toestand in Oekraïne stabiliseert, kan ook de vastgoedmarkt tot rust komen. Er ontsnapt dan lucht uit de zeepbel. De situatie in Oekraïne kan echter ook blijvende onzekerheid creëren. Aannemers en ontwikkelaars zonder voldoende buffers zullen de handdoek in de ring gooien.

Particuliere vermogens zonder ervaring met vastgoed dreven de voorbije decennia de prijzen van projecten op. Het idee leefde dat de prijs van woningen gedoemd is om te stijgen. Maar wat kan stijgen, kan ook dalen. Professionele vastgoedinvesteerders weten en hielden er rekening mee: waardevastheid is een mythe.

In 2021 piekten de prijzen van Vlaamse huizen en appartementen als nooit tevoren, blijkt uit de Trends Vastgoedgids. Nieuwbouw werd als zoete broodjes verkocht aan investeerders voor de huurmarkt. Het tempo van de projecten werd opgedreven. Toch was er op heel wat locaties te weinig aanbod. Gezinnen wensten nog te profiteren van de lage rente. Biedingen boven de vraagprijs waren schering en inslag. De Nationale Bank berekent een oververhitting van 20 procent op de woningmarkt. De strengere leenvoorwaarden voor banken konden de prijsstijging met 6 tot 7 procent niet vermijden. In maart 2022 daalde het aantal transacties. De prijzen van woningen stabiliseerden en daalden zelfs voor appartementen. De oorlog in Oekraïne zet een extra domper op de vreugde. De bouwkosten nemen met 20 tot 30 procent toe door de gestegen energie- en grondstoffenprijzen. Veel gezinnen stellen de aankoop van een woning uit. Ontwikkelaars, die gronden kochten tegen piekprijzen, zetten projecten on hold. De volgende maanden worden cruciaal. Als de toestand in Oekraïne stabiliseert, kan ook de vastgoedmarkt tot rust komen. Er ontsnapt dan lucht uit de zeepbel. De situatie in Oekraïne kan echter ook blijvende onzekerheid creëren. Aannemers en ontwikkelaars zonder voldoende buffers zullen de handdoek in de ring gooien. Particuliere vermogens zonder ervaring met vastgoed dreven de voorbije decennia de prijzen van projecten op. Het idee leefde dat de prijs van woningen gedoemd is om te stijgen. Maar wat kan stijgen, kan ook dalen. Professionele vastgoedinvesteerders weten en hielden er rekening mee: waardevastheid is een mythe.