Vastgoed werd het voorbije jaar een flink stuk duurder in ons land. Omdat ook de inflatie stevig aantrok, bleef de reële prijsstijging nog binnen de perken.

Klik op de interactieve kaart hieronder op een gemeente om de prijzen van huizen te zien.De vermelde bedragen zijn in euro en gebaseerd op de mediaanprijs. Dat betekent: 50 procent van de verkopen gebeurt voor een lager bedrag. Ook alle prijsevoluties zijn gebaseerd op de mediaanprijs. Die zijn vermeld in procenten. De cijfers zijn afkomstig van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst.

Huizenprijzen: plus 8 procent. Appartementsprijzen: plus 6 procent. Bouwgrondprijzen in Wallonië: plus 4 procent. In Vlaanderen: plus 3 procent. De cijfers van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat over 2021 tonen stevige prijsstijgingen op de Belgische vastgoedmarkt. De mediaanprijs van huizen in België bedraagt nu 270.000 euro. In 2011 was dat nog 183.000 euro. Voor appartementen is de nieuwe mediaanprijs 229.000 euro. Dat is 59.100 euro meer dan in 2011.

De prijsstijgingen in 2021 overtreffen de gemiddelde prijstrend van de voorbije jaren en reflecteren een ietwat oververhitte markt. Een nuancering is dat de prijsstijgingen gebeurden in een jaar dat ook de inflatie voor het eerst sinds lang serieus aantrok. Corrigeren we die nominale prijsstijgingen met een inflatie van 3,2 procent, dan zien we in reële termen prijsstijgingen die dichter aanleunen bij de trend van de voorbije jaren.

Sterkste stijgingen in Vlaanderen

Een andere kanttekening is dat de nationale cijfers soms aanzienlijke regionale en lokale verschillen verhullen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft afgetekend de duurste markt. Brusselse huizen werden vorig jaar 5 procent duurder tot een mediaanprijs van 462.750 euro. Vlaanderen tekende voor de sterkste prijsstijging op de huizenmarkt: plus 7 procent naar een nieuwe mediaanprijs van 300.000 euro. De prijskloof met Wallonië werd nog een stukje groter: Waalse huizen werden 6 procent duurder tot een mediaanprijs van 192.000 euro.

De appartementenmarkt levert een vergelijkbaar beeld op, al zijn de prijsverschillen beperkter. Een prijsstijging van 2 procent brengt de mediaanprijs van Brusselse appartementen op 250.000 euro. Het Vlaams Gewest volgt met een mediaanprijs van 233.000 euro, na een prijsstijging van 6 procent. In Wallonië dikten de appartementenprijzen aan met 3 procent tot 180.000 euro.

Duurst en goedkoopst

Op de huizenmarkt bedraagt het prijsverschil tussen de duurste en de goedkoopste provincie maar liefst 200.000 euro. De mediaanprijs in Vlaams-Brabant voor huizen is 360.000 euro, in Henegouwen 160.000 euro. En de mediaanprijs voor appartementen in Vlaams-Brabant ligt nu op 263.300 euro, tegenover 155.000 euro in Henegouwen.

Opvallend is ook het verschil in prijsstijgingen tussen Vlaams- en Waals-Brabant. Beide staan bekend als dure vastgoedmarkten, maar het voorbije jaar klommen de appartementenprijzen in Vlaams-Brabant met 9 procent, terwijl ze in Waals-Brabant een tik van 3 procent kregen.

Vlaams-Brabant is ook voor bouwgrond de duurste provincie van het land: 283 euro per vierkante meter. De goedkoopste provincie voor bouwgrond is Luxemburg: 51 euro per vierkante meter.

De Trends Vastgoedgids verschijnt op donderdag 28 april bij Trends.

