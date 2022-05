Knokke-Heist blijft de onbetwistbare nummer één in de rangschikking van de duurste gemeenten voor appartementen. Meer zelfs, appartementen werden er het afgelopen jaar nog maar eens 10 procent duurder.

Appartementen in Knokke-Heist werden het voorbije jaar nog maar eens 10 procent duurder. De mediaanprijs bedraagt er nu 465.000 euro. In geen enkele andere gemeente ligt de mediaanprijs boven 400.000 euro.

De Oost-Vlaamse gemeente Deinze staat verrassend op de tweede plaats en dit na een prijsklim op jaarbasis van maar liefst 84 procent tot 367.000 euro.

De derde plek is voor Sint-Pieters-Woluwe (350.000 euro). Met ook nog een tweede plaats in de ranking van duurste gemeenten voor huizen, mag deze Brusselse gemeente de titel claimen van duurste vastgoedgemeente van het land.

Herent is een opvallende nieuwkomer in de top tien. In deze buurgemeente van Leuven klom de mediaanprijs van appartementen 11 procent hoger tot 316.000 euro. De nabijheid van Leuven verklaart in grote mate het hoge prijsniveau. Dat de mediaanprijs er nog een stuk hoger ligt dan in Leuven (mediaanprijs 283.500 euro) heeft wellicht te maken met de grotere oppervlakte van de Herentse appartementen.

De goedkoopste appartementen vindt u in Charleroi (mediaanprijs: 118.000 euro). Op de veertiende plaats is Tongeren (mediaanprijs: 172.500 euro) de goedkoopste appartementenmarkt van Vlaanderen.

