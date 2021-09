Er zijn nog zekerheden op de Belgische vastgoedmarkt. Zoals de onbetwiste plaats van Knokke-Heist op nummer één in de rangschikking van de duurste gemeenten voor appartementen.

Volgens de statistieken van de notarissen zijn appartementen in Knokke-Heist met 8 procent gestegen in de eerste zes maanden van dit jaar. De mediaanprijs bedraagt er nu 460.000 euro.

Maar de ranking van de gemeenten met de duurste appartementen bevat ook enkele verrassingen. Zo is Berlare een opvallende nieuwkomer in de top tien. De landelijke Oost-Vlaamse gemeente landt met een erg forse mediaanprijs van 433.000 euro meteen op de tweede plaats. Het lijkt erop dat enkele luxueuze nieuwbouwprojecten het prijspeil van de kleine appartementenmarkt in Berlare ietwat kunstmatig hebben opgekrikt.

Met Deinze is ook de derde plaats in de rangschikking voor een Oost-Vlaamse gemeente. En dit na een wel extreem hoge prijsgroei: plus 93 procent tot een mediaanprijs van 386.600 euro. Na de top drie volgen drie Brusselse gemeenten: Elsene (350.000 euro), Sint-Pieters-Woluwe (350.000 euro) en Ukkel (330.000 euro).

© .

La Louvière is volgens de cijfers van notarissen de goedkoopste appartementenmarkt van het land. De mediaanprijs zakte er met 4 procent tot 117.500 euro. In de top tien van goedkoopste appartementenmarkten is Maasmechelen de enige Vlaamse gemeente. Na een duik van 10 procent bedraagt de mediaanprijs voor appartementen er nu 158.000 euro.

© .

Volgens de statistieken van de notarissen zijn appartementen in Knokke-Heist met 8 procent gestegen in de eerste zes maanden van dit jaar. De mediaanprijs bedraagt er nu 460.000 euro.Maar de ranking van de gemeenten met de duurste appartementen bevat ook enkele verrassingen. Zo is Berlare een opvallende nieuwkomer in de top tien. De landelijke Oost-Vlaamse gemeente landt met een erg forse mediaanprijs van 433.000 euro meteen op de tweede plaats. Het lijkt erop dat enkele luxueuze nieuwbouwprojecten het prijspeil van de kleine appartementenmarkt in Berlare ietwat kunstmatig hebben opgekrikt. Met Deinze is ook de derde plaats in de rangschikking voor een Oost-Vlaamse gemeente. En dit na een wel extreem hoge prijsgroei: plus 93 procent tot een mediaanprijs van 386.600 euro. Na de top drie volgen drie Brusselse gemeenten: Elsene (350.000 euro), Sint-Pieters-Woluwe (350.000 euro) en Ukkel (330.000 euro). La Louvière is volgens de cijfers van notarissen de goedkoopste appartementenmarkt van het land. De mediaanprijs zakte er met 4 procent tot 117.500 euro. In de top tien van goedkoopste appartementenmarkten is Maasmechelen de enige Vlaamse gemeente. Na een duik van 10 procent bedraagt de mediaanprijs voor appartementen er nu 158.000 euro.