De mediaanprijs van appartementen in ons land nam in de eerste zeven maanden van dit jaar met liefst 8 procent toe.

Met een mediaanprijs van 215.000 euro blijven appartementen wel goedkoper dan huizen (mediaanprijs 243.000 euro, +1%)

Knokke-Heist is al jaar en dag het onbetwiste nummer een in de rangschikking van de duurste gemeenten voor appartementen. De mediaanprijs klom er nog 12 procent hoger, tot 441.250 euro. Waterloo finisht na een prijsexplosie van 33 procent op de tweede stek met een mediaanprijs van 375.000 euro. Waregem is een opvallende nieuwkomer in de top tien. De mediaanprijs in de West-Vlaamse stad spurtte in de eerste zeven maanden van dit jaar 26 procent hoger tot 288.875 euro.

In het lijstje met goedkoopste gemeenten prijkt Charleroi, ondanks een prijsopstoot van 22 procent, op de eerste plaats. De mediaanprijs voor appartementen bedraagt er 110.000 euro. Ronse is de goedkoopste appartementenmarkt in Vlaanderen. De mediaanprijs ligt er na een stijging van 5 procent op 145.000 euro.

