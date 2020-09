Coronacrisis of niet, de prijzen van residentieel vastgoed blijven stijgen in ons land.

Wie erop rekent dat de coronacrisis een prijzenslag op de vastgoedmarkt in gang zet, komt bedrogen uit. De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot), die voor deze Trends Vastgoedgids transactiegegevens tot en met eind juli verwerkte, rapporteert zelfs prijsstijgingen op de huizen- en de appartementenmarkt. In de eerste zeven maanden van het jaar is de mediaanprijs van Belgische woningen 1 procent hoger geklommen, tot 243.000 euro. In dezelfde periode dikte de mediaanprijs van appartementen met liefst 8 procent aan, tot 215.000 euro.

Inzoomen op de cijfers voor de gewesten leert dat vooral het dure Brussels Hoofdstedelijke Gewest verantwoordelijk is voor die prijsopstoot op de appartementenmarkt. Daar steeg de mediaanprijs voor appartementen met 8 procent, tot 240.000 euro. In Wallonië bleef de klim beperkt tot 5 procent (naar 172.500 euro) en in Vlaanderen tot 4 procent (naar 215.000 euro). Ook op de huizenmarkt is Vlaanderen de regio met de zwakste prijsontwikkeling met een stijging van 3 procent tot 275.000 euro. In Brussel en Wallonië werden huizen 5 procent duurder, met nieuwe mediaanprijzen van respectievelijk 430.000 euro en 180.000 euro als resultaat.

De aanhoudende prijsstijgingen betekenen evenwel niet dat coronacrisis geen impact heeft op de Belgische vastgoedmarkt. De notarissen zagen het aantal vastgoedtransacties kelderen in de maanden april (-23,8%) en mei (-29,7%). In juni veerde de marktactiviteit weer op (+8,4%). De dramatische terugval in de verkoopactiviteit heeft ook gevolgen voor deze Vastgoedgids. Doordat er onvoldoende transacties waren, hebben de notarissen ervoor geopteerd geen prijzen mee te delen voor de bouwgronden.

Vlaams-Brabant is het duurst

Na een prijsstijging van 5 procent is Vlaams-Brabant de duurste provincie voor huizen. De mediaanprijs bedraagt er nu 325.000 euro. In Waals-Brabant, begin dit jaar nog even duur als buurprovincie Vlaams-Brabant, bleef de prijstoename beperkt tot 3 procent en landt de nieuwe mediaanprijs op 320.000 euro. Antwerpen is de derde duurste provincie van het land (+4% tot 292.400 euro). De sterkste prijsstijging noteerden de notarissen in de provincie Luxemburg (+11% tot 200.000 euro). Henegouwen blijft, ondanks een prijsstijging van 3 procent, de goedkoopste vastgoedprovincie, met een mediaanprijs van 150.000 euro voor huizen.

Op gemeentelijk niveau reikt de prijsvork voor woningen van 85.000 euro in Hastière (provincie Namen) tot 629.000 euro in Sint-Pieters-Woluwe (Brussels Gewest).

Klik op de interactieve kaart hieronder op een gemeente om de prijzen van huizen te zien.De vermelde bedragen zijn in euro en gebaseerd op de mediaanprijs. Dat betekent: 50 procent van de verkopen gebeurt voor een lager bedrag. Ook alle prijsevoluties zijn gebaseerd op de mediaanprijs. Die zijn vermeld in procenten. De cijfers zijn afkomstig van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst.

De Trends Vastgoedgids verschijnt op donderdag 3 september

