In 2019 was het bijzonder druk op de vastgoedmarkt aan onze kust. Even goed doen in 2020 wordt moeilijk, want de lockdown heeft de vastgoedactiviteit aan de kust doen kelderen.

In 2019 waren er aan de kust 6,9 procent meer vastgoedtransacties dan in 2018. Dat blijkt uit de Kustbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). De grootste stijgingen noteerden de notarissen in Heist-aan-Zee (+22,7%), Koksijde (+18,2%), Blankenberge (+16,9%) en Zeebrugge (+15%). Enkel in Nieuwpoort (-1,1%), Bredene (-1,0%) en De Haan (-2,5%) was er een daling van het aantal transacties. Knokke en Oostende zijn traditioneel de gemeenten met het grootste aantal transacties. In 2019 hadden ze een marktaandeel van respectievelijk 16,7 procent en 19,5 procent. In beide badplaatsen steeg het aantal transacties ook: in Knokke waren er 3,5 procent meer transacties, in Oostende bedroeg de stijging 2,1 procent.

Maar zoals in de rest van het land heeft de lockdown een rem gezet op de vastgoedmarkt aan de kust. Het negatieve effect was er zelfs nog groter dan in het binnenland. Lag de daling in de eerste maand van de lockdown (-32,8%) nog in lijn met de nationale daling, dan zagen de notarissen in de tweede maand een veel sterkere afname aan de kust (-28,5%) dan in de rest van het land (-18,1%). "Intussen merken we dat de interesse voor kustvastgoed weer groot is", zegt notaris Bart Van Opstal. "Of het gaat om een tijdelijke inhaalbeweging of om een permanente trend valt nog af te wachten. Over hoe de vastgoedmarkt aan de kust zal evolueren, is het sowieso moeilijk om voorspellingen te maken. Veel zal afhangen van wat tweedeverblijvers zullen doen: blijven ze kopen in het buitenland of kiezen ze nog meer dan vroeger voor onze kust?"

Prijsstijgingen

De gemiddelde prijs van een appartement aan de kust klom in 2019 5,5 procent hoger tot 275.507 euro. Daarmee kostte een kustappartement zo'n 47.000 euro meer dan een gemiddeld Belgisch appartement. Ook de gemiddelde prijs van een appartement aan de dijk zat het afgelopen jaar in de lift: de gemiddelde verkoopprijs bedroeg 341.075 euro, een stijging van 4,5 procent in vergelijking met 2018. Een appartement op de dijk kostte gemiddeld 23,8 procent meer dan een appartement elders in de kustgemeenten. Volgens Bart van Opstal verklaart het succes van nieuwbouw voor een deel de prijsstijgingen. "In 2018 bedroeg het aandeel van verkochte nieuwbouw zo'n 14 procent. In 2019 steeg dait tot zo'n 18 procent."

De gemiddelde prijs van kustappartementen varieert tussen 164.174 euro (in Westende) en 513.939 euro (in Knokke). Enkel in Westende en De Panne lag de gemiddelde prijs voor een kustappartement onder 200.000 euro. In De Panne bedroeg de gemiddelde prijs 181.368 euro. De prijs van kustappartementen steeg het meest in Knokke (+8,1%), Blankenberge (+10%) en Oostende (+14,2%). In Heist-aan-Zee en Knokke betaalde je het meest: 348.820 euro en 513.939 euro. Dat geeft meteen aan dat vastgoed het duurst was in het oosten met een gemiddelde prijs van 376.594 euro voor een appartement. In het midden van de kustlijn waren appartementen goedkoper, met een gemiddelde prijs van 236.298 euro.

Voor appartementen aan de dijk was Middelkerke de goedkoopste badplaats: 207.484 euro. Knokke was het duurst met een gemiddelde prijs van 829.753 euro. In Knokke viel ook de grootste prijsstijging te noteren: +17,8 procent. Ook in Westende (+13,1%) en Oostende (+14,0%) zat de prijs van een dijkappartement fors in de lift. Aan in het westen en in het midden van de kust lag de gemiddelde prijs van een dijkappartement dicht bij elkaar, respectievelijk 276.506 euro en 273.588 euro. In het oosten lag de gemiddelde prijs een stuk hoger: 473.306 euro.

Opvallend: op de dijk kostte een appartement met één kamer gemiddeld 189.851 euro, terwijl de gemiddelde prijs voor een tweeslaapkamerappartement er 378.243 euro bedroeg. Dat is nagenoeg het dubbele.

Meer jongere kopers

De gemiddelde leeftijd van de vastgoedkoper aan de kust is 52 jaar. De grootste groep kopers (26,4%) waren mensen van 56 tot 65 jaar. De notarissen zien het aandeel van de kopers jonger dan 35 jaar wel toenemen. In 2019 waren zij goed voor 16 procent van de transacties. Ook het aandeel van de 65-plussers zit de jongste jaren in de lift: in 2019 was 16,4 procent van de kopers ouder dan 65 tegenover 13,8 procent in 2014.

