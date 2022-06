De aantrekkingskracht van Oostende verzwakt niet. Maar na het topjaar 2021 gaat het er op de nieuwbouwmarkt iets kalmer aan toe.

In 2021 gingen de prijzen in Oostende stevig de hoogte in. Huizen werden 13,5 procent duurder tot een mediaanprijs van 261.000 euro, appartementen 13,8 procent tot 218.500 euro. Op de zeedijk noteerden de notarissen een prijsstijging van 12 procent tot 309.000 euro. Nog sterker groeide het aantal transacties: plus 23,8 procent, tegenover 13,4 procent voor de hele kust.

In 2021 gingen de prijzen in Oostende stevig de hoogte in. Huizen werden 13,5 procent duurder tot een mediaanprijs van 261.000 euro, appartementen 13,8 procent tot 218.500 euro. Op de zeedijk noteerden de notarissen een prijsstijging van 12 procent tot 309.000 euro. Nog sterker groeide het aantal transacties: plus 23,8 procent, tegenover 13,4 procent voor de hele kust. Is de stormloop al geluwd? "Niet echt", zegt Nicolaas Sissau, vastgoedmakelaar bij Dermul Vastgoed. "Maand na maand liggen onze verkoopcijfers hoger dan in 2021. Zoals het er nu naar uitziet, wordt 2022 nog beter dan 2021." Notaris Bart Van Opstal twijfelt daaraan: "Oostende zit nog in de lift, maar de enorme vraag van de voorbije twee jaar heeft de prijzen omhooggestuwd, vooral dan van nieuwbouw. De bouwkosten zijn intussen ook sterk gestegen. Die prijsverhogingen wegen nu toch wel wat op de markt." David Degroote, co-CEO van de projectontwikkelaar Vastgoedgroep Degroote, treedt hem bij. "In 2021 waren de omstandigheden uitzonderlijk. Iedereen wilde naar de kust. De vraag was veel groter dan het aanbod. 2022 is bij ons nog wel goed gestart, maar niet meer op hetzelfde niveau als in 2021. Vanaf midden maart begon de markt wat te keren. De mensen begonnen de inflatie te voelen. Kandidaat-kopers die de middelen hadden om te kopen, gingen toch even op de rem staan." Degroote is er gerust op dat de Oostendse markt een dipje snel te boven zou komen. Onze gesprekspartners wijzen ook eensgezind op de gunstige evolutie van Oostende in de voorbije tien jaar. De badplaats staat nu bekend als een hippe stad met een aantrekkelijke combinatie van cultuur en strand. "Oostende is een sterk merk", zegt Nicolaas Sissau. "Hier valt het hele jaar door iets te beleven." De aantrekkingskracht van Oostende valt niet los te zien van de stadsvernieuwing en de vele nieuwbouwprojecten. "Die zijn een zegen", stelt Filip Dermul van Dermul Vastgoed. "We hebben die nieuwbouw echt nodig om de sterk toegenomen vraag op te vangen. En door de hoge kwaliteit trekken ze ook een cliënteel vanuit het binnenland aan en af en toe zelfs ook wat buitenlandse kopers." David Degroote bevestigt dat de stad een nieuw publiek aantrekt: "Er gaat geen maand voorbij dat we in Oostende geen appartement van meer dan 1 miljoen euro verkopen. Tien jaar geleden was dat ondenkbaar." Op de nieuwbouwmarkt stijgen de prijzen nog. De Crombrugghe & Partners berekende dat de vraagprijzen van appartementen in Oostende op jaarbasis met 12,8 procent gestegen zijn. Dat is de hoogste stijging van alle kustgemeenten. De nieuwe gemiddelde vraagprijs bedraagt 3.975 euro per vierkante meter, of 318.000 euro voor een appartement van 80 vierkante meter. "Dat is enigszins normaal in gebiedsontwikkeling in volle evolutie", zegt Filip Dermul. "Maar de tendens is wel heel uitgesproken. In twee à drie jaar is de btw al gerecupereerd."