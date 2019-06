De appartementenprijzen dalen in Middelkerke-Westende. Vooral verouderde appartementen doen het prijsniveau dalen.

Na een prijsdaling van 7,9 procent is Middelkerke-Westende, samen met De Panne, de goedkoopste gemeente van de Westkust. De mediaanprijs bedraagt in beide kustgemeenten 175.000 euro. Op de zeedijk was de correctie iets beperkter. De mediaanprijs voor een appartement op de dijk zakte met 2,3 procent tot 215.000 euro.

