Zal de coronacrisis de Europese markt van de tweede verblijven door elkaar schudden? De intrinsieke kwaliteiten van een vakantiebestemming wegen zwaarder dan een eenmalige gezondheidscrisis, klinkt het in de sector. Maar het wordt lastiger voor locaties die alleen met het vliegtuig bereikbaar zijn.

Optimisme is een commerciële plicht voor verkopers van vakantievastgoed. Nog meer dan het vastgoed verkopen ze een vakantiegevoel. Maar in coronatijden maakt het optimisme - ook in oorden waar de zon gul schijnt - noodgedwongen plaats voor realisme. De vastgoedmakelaars in populaire vakantiebestemmingen zoals Frankrijk, Spanje en Italië weten dat 2020 geen topjaar wordt. Dat kan ook moeilijk anders als het aanbod door de quarantainemaatregelen en een vliegverbod is afgesneden van de vraag. Meer dan drie maanden lag de verkoop van tweede verblijven zo goed als plat. "Het gebeurt uiterst zelden dat mensen een pand kopen zonder een plaatsbezoek", getuigt Jan Vermeijen, vastgoedmakelaar voor Wretman Estate, een Scandinavisch kantoor gespecialiseerd in vastgoed in het zuiden van Frankrijk. Hij voegt er wel aan toe dat de markt zich vrij snel heeft hersteld sinds de eerste versoepelingen. "In eerste instantie kregen we opnieuw aanvragen van mensen uit de streek. Vanaf begin juni zagen we opnieuw bezoekers uit heel Frankrijk. Sinds de opening van de grenzen op 15 juni was er meteen veel interesse vanuit de Benelux en Duitsland."

Vanaf begin juni zagen we opnieuw bezoekers uit heel Frankrijk. Sinds de opening van de grenzen op 15 juni was er meteen veel interesse vanuit de Benelux en Duitsland." Ook bij Immo Portugal is het druk sinds het einde van de lockdown. "We hebben zelfs meer aanvragen dan vorig jaar", zegt verkoopdirecteur Tim Demeyer. "De mensen hebben veel tijd gehad. We merken dat ze goed geïnformeerd zijn." De onzekerheid over de evolutie van het coronavirus is nog groot. Het is dus niet onlogisch dat veel kandidaat-kopers voorlopig de kat uit de boom kijken. Temeer omdat er voor plaatsbezoeken nog altijd praktische bezwaren spelen, zoals strikte veiligheidsvoorschriften, een verplichte quarantaineperiode voor sommige landen en regio's en een beperkt luchtverkeer. Dat uitstelgedrag leidt onvermijdelijk tot een vertraging van de activiteit. Tegelijk gewagen verscheidene makelaars van een verschuiving van de vraag. Er is meer interesse voor rustig gelegen panden met een voldoende ruime tuin, klinkt het. En nog meer dan voorheen is een goede internetverbinding een aandachtspunt. De verwachting is ook dat het toerisme in eigen streek zal toenemen als gevolg van de coronacrisis. Dat zou ook voelbaar zijn op de tweedeverblijfsmarkt. Kandidaat-kopers zoeken het vaker dichter bij huis. Dan kunnen ze vaker en met de wagen naar hun vakantiewoning trekken. "De binnenlandse vraag is belangrijker geworden", bevestigt Jan Vermeijen. "Mijn regio, de Var, ligt op ongeveer een uurtje rijden van Nice en Monaco. Vooral de Monegasken zijn op zoek naar rust en natuur. Ze willen hier ontspannen na een drukke werkweek. Het zijn meestal ook kopers met een serieus budget. Maar de toegenomen lokale interesse maakt het verlies aan buitenlandse kopers slechts gedeeltelijk goed. Normaal komt meer dan de helft van onze kopers uit Scandinavië. Die markt is voorlopig grotendeels weggevallen en ik zie de Scandinaviërs deze zomer niet massaal afzakken."De nabijheid van een luchthaven lijkt minder een troef dan voorheen. "Belangrijker is nu dat je er ook met de wagen raakt", zegt Tim Demeyer. "Eilanden zoals Madeira en de Azoren zijn vandaag minder in trek." Voor Spanje maakt Kelly De Weghe van Immo Linea een vergelijkbare vaststelling: "Mensen die vroeger interesse hadden om te kopen op een van de Spaanse eilanden, komen daar nu op terug en geven de voorkeur aan het vasteland omwille van de bereikbaarheid met de wagen." Deze crisis kan een kans zijn voor minder vanzelfsprekende vakantiebestemming om hun troeven in de kijker te zetten. Voor kandidaat-kopers kan het een gelegenheid zijn om hun zoekhorizon te verbreden. Zullen landen die zwaar getroffen zijn door corona, zoals Italië en Spanje, aan populariteit inboeten bij kandidaat-kopers? "Het speelt zeker in ons voordeel dat Portugal de coronacrisis behoorlijk goed is doorgekomen. 'Liever Portugal dan Spanje', horen we weleens van klanten", zegt Tim Demeyer. Kris Mahieu, de eigenaar van Italy House Hunting, een afdeling van Alba Toscana Immobiliare, is er gerust in dat mensen die al voor de coronacrisis naar Italië keken voor de aanschaf van een woning, overtuigd zullen blijven van hun keuze. "Italië trekt vooral kopers aan met een hart voor het land", stelt hij. "Het is minder dan sommige andere landen een investeerdersmarkt." Ook Jan Vermeijen denkt dat de intrinsieke kwaliteiten van een land of een regio veel meer wegen dan een eenmalige gezondheidscrisis. "Mensen die voor het zuiden van Frankrijk kiezen, doen dat voor het klimaat, de gastronomie en de savoir-vivre. Als ze de middelen hebben, zullen ze zich niet laten afschrikken door de coronacrisis." Tweede verblijven zijn luxegoederen. Dat maakt dat de markt van het vakantievastgoed sterk gerelateerd is aan de inkomensgroei. De wereldwijde economische groeivertraging als gevolg van de coronacrisis zal hoogstwaarschijnlijk wegen op de vraag naar vakantiewoningen. Maar of dat ook tot grote prijsdalingen zal leiden, is nog niet zo zeker. Eigenaars-verkopers die sterk in hun schoenen staan, zullen deze crisis liever uitzweten dan te moeten verkopen tegen een veel lagere prijs. Op markten waar veel eigenaars-verkopers afhankelijk zijn van huurinkomsten om hun financiering terug te betalen, kan dat wel druk op de prijzen zetten. Omdat de sector zo afhankelijk is van plaatsbezoeken, is ook een snel herstel van het luchtverkeer cruciaal. In het zuiden van Frankrijk merkt Jan Vermeijen voorlopig nog maar weinig van druk op de prijzen. "We zien hier ook geen koopjesjagers opduiken", zegt hij. "Maar in de sector is er toch wel een consensus dat de prijzen met 7 tot 8 procent zullen dalen tegen begin 2021. Door het wegvallen van een deel van het cliënteel zal een eigenaar die nog in 2020 wil of moet verkopen, toch wat van zijn prijs moeten afdoen. Aan de andere kant zijn er door de coronacrisis ook mensen die heel snel willen kopen, om hun vakantie in hun nieuw verworven verblijf door te brengen. Zij zorgen dan weer voor een opwaartse druk op de prijzen." Een nichemarkt die het volgens Vermeijen erg moeilijk heeft, is het uitzonderlijke luxevastgoed. "Omdat de kopers heel vaak uit verre landen komen. Zij raken vandaag niet in Frankrijk."