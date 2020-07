De voorbije jaren hebben heel wat Belgen een tweede verblijf in het buitenland gekocht. De coronacrisis deed die aankoopdrift abrupt stoppen. Intussen zijn de meeste grenzen weer open en kan de kooplustige Belg weer op zoek naar zijn droompand. De appetijt is er nog, maar het moet niet meteen gebeuren.

Spanje, Italië en Frankrijk werden zwaar getroffen door de uitbraak van covid-19, met vele tienduizenden slachtoffers. Die drie landen zijn de favoriete plekken waar Belgen een tweede verblijf kopen. Wekenlang waren ze in lockdown en waren de grenzen gesloten. De verkoopcijfers voor het tweede kwartaal zullen dan ook dramatisch zijn. De covid-19-pandemie heeft alvast één groot voordeel voor de kandidaat-kopers: de prijzen dalen, in tegenstelling tot de stijgende trend van de voorbije jaren. Niet de verkopers, maar de kopers zijn aan de macht en kunnen een betere zaak doen dan een jaar geleden. Op voorwaarde dat ze goed opletten wat en van wie ze kopen. Er zijn enkele risicofactoren bij gekomen. De coronacrisis zal niet dezelfde negatieve impact hebben op de buitenlandse tweede verblijven als de bankencrisis ruim tien jaar geleden, daar zijn zowat alle waarnemers het over eens. De lage rente blijft een cruciale factor. Die maakt vastgoed heel aantrekkelijk. Tegenover andere beleggingen doet vastgoed het prima. Veel investeerders blijven aandelen als te risicovol beschouwen, terwijl beleggingen met een laag risico, zoals het spaarboekje en obligaties, weinig of niets meer opbrengen. De verhouding tussen de risico's en het rendement van vastgoed blijft goed. Tot slot zijn ook de demografische trends gunstig. De babyboomgeneratie heeft voldoende kapitaal bij elkaar gekregen om de lang gedroomde upgrade van haar levensstijl te realiseren en in een woning in het zuiden van de zon te genieten. Aan de Belgische kust is er een rush op tweede verblijven, maar zal die aanhouden? Zo'n rush is niet te verwachten in landen zoals Frankrijk en Spanje. Minstens een deel van de kandidaat-kopers wacht even af en zal zich niet meteen als koopjesjagers op het eerste het beste pand storten. Uitstel betekent geen afstel. Het goede nieuws van de coronacrisis is dat de verkoopprijzen onder druk staan. Voor hoelang, daar is discussie over, maar dat zal toch minstens zes tot twaalf maanden aanhouden. Sommige markten hebben misschien zelfs enkele jaren nodig om boven het prijzenpeil van 2019 te gaan. De druk om snel te beslissen en de vraagprijs meteen te aanvaarden, is even weg. Het slechte nieuws is dat u nog meer dan vroeger op uw hoede moet zijn wanneer u tot een aankoop overgaat. Ontwikkelaars en agentschappen hebben maandenlang niets omhanden gehad en zware verliezen moeten slikken. De kredietwaardigheid van die partijen heeft een flinke knauw gekregen en daar moet u aandacht voor hebben. Kopen op plan is nu even niet het beste idee. Informeer u en laat u goed begeleiden. De volgende dagen publiceren we bijdragen over Spanje, het favoriete land van de Belgen, verschuivingen in favoriete bestemmingen ten tips om te kopen vanuit België