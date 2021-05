Ondanks de coronacrisis is de markt van luxevastgoed niet aangetast. Integendeel: het voorbije jaar kochten een record van 1.132 Belgen een woonst van meer dan 1 miljoen euro. Dat zegt Hillewaere Vastgoed op basis van gegevens van Statbel.

Het is voor het eerst dat de kaap van 1.000 transacties wordt overschreden. Tegenover 2019 gaat het om een groei met 15 procent. Als verklaring wordt verwezen naar de nood aan meer buitenruimte en de verwachte inflatie. Concreet wisselden 854 woningen en 278 luxe-appartementen van eigenaar. De mediaanprijs voor huizen in het miljoensegment lag in 2020 op 1,32 miljoen euro, voor appartementen was dat 1,34 miljoen euro. Die laatste worden vooral aangekocht door vijftigplussers, in de categorie bedrijfsleiders of vrije beroepen (advocaat, arts).

Vooral in Vlaanderen doet het luxesegment het goed, met West-Vlaanderen (Knokke telde 257 transacties boven het miljoen euro) als uitschieter. De Brusselse gemeente Ukkel en Antwerpen vervolledigen de top drie. De markt van luxevastgoed vertegenwoordigt een omzet van 1,51 miljard euro, 19 procent meer dan in 2019. Ook in de eerste vier maanden van dit jaar blijft het segment van luxevastgoed in trek.

"Zelfs panden die al meer dan vijf jaar te koop staan, vinden nu een nieuwe eigenaar", aldus CEO Roel Druyts van Hillewaere Vastgoed. Hij geeft toe dat het succes redelijk onverwacht komt na de coronapandemie die de sector vorig voorjaar een tijdje stil legde.

Anderzijds kampt de markt van luxevastgoed met schaarste, en dus zijn kopers al snel geneigd om de vraagprijs te bieden, klinkt het. Een eigentijdse afwerking is cruciaal, klinkt het nog. Oude en dure eigendommen die niet aangepast zijn, raken moeilijker verkocht.

