Vooral op de as Antwerpen-Kortrijk zijn huizen het voorbije decennium jaar een flink stuk duurder geworden. Dat blijkt uit een analyse van de prijsstatistieken van de notarissen.

Voor het eerst bevatten de statistieken van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) ook gegevens over de prijsevolutie in tien jaar. In Vlaanderen klom de mediaanprijs van huizen tussen 2010 en 2020 met 44 procent. De kaart van Vlaanderen laat echter grote verschillen zien tussen de gemeenten.

De sterkste stijger is Heuvelland: plus 93 procent tot een mediaanprijs van 233.000 euro. Dat is opvallend, want de gemeente ligt erg afgelegen in het uiterste zuiden van West-Vlaanderen. Bovendien kampte Heuvelland jarenlang met een daling van het aantal inwoners. Maar de rustige ligging maakt van de gemeente ook een interessante locatie voor een tweede verblijf.

Andere grote prijsstijgingen zien we vooral in gemeenten op de as Antwerpen-Kortrijk. Een voorbeeld is Waasmunster, een gemeente zowat halfweg tussen Antwerpen en Gent, met een op- en afrittencomplex naar de E17. De mediaanprijs van huizen klom er in tien jaar 83 procent hoger tot 370.000 euro.

Borgloon in Limburg is de gemeente met de zwakste prijsontwikkeling. De woningprijzen stegen er de voorbije tien jaar met slecht 5 procent tot 183.500 euro.

Aan de Kust is het verschil tussen de oost- en de westkust opmerkelijk. In Knokke-Heist stegen de woningprijzen met 70 procent. Helemaal aan de andere kant, in De Panne, bleef de prijsklim beperkt tot 11 procent.

