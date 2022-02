Grote vastgoedgroepen werken almaar vaker samen met proptechstart-ups. Ook in de conservatieve vastgoedsector wordt digitalisering een must om te overleven. PropTech Lab helpt daarbij een handje.

PropTech Lab brengt bedrijven, start-ups en investeerders uit de Belgische vastgoedsector met elkaar in contact, om samen te innoveren. "De sector kan niet anders dan technologie en innovatie te integreren in hun processen", zegt oprichter Idriss Goossens. "2021 was een recordjaar. Wereldwijd is 32 miljard dollar geïnvesteerd in proptech. In 2019 was dat 22 miljard. Het Europese ecosysteem telt ruim 3.200 start-ups en scale-ups."

Het grote publiek en zelfs veel professionals weten vaak niet goed wat proptech inhoudt. Hoe kan het dan doorbreken?

IDRISS GOOSSENS. "Dat zal vanzelf gebeuren, dankzij de strijd tegen de klimaatverandering. De Europese Green Deal wordt een drijvende kracht achter die transformatie. We moeten onze CO2-uitstoot tegen 2030 met 55 procent verminderen. De sector moet veranderen. Proptechs zullen daarbij helpen. Ze dringen al door in elk aspect van ons dagelijks leven ( lees blz. 48, nvdr). We brengen 85 procent van onze tijd door in gebouwen. Steden zijn verantwoordelijk voor 60 procent van de uitstoot van broeikasgassen, en de bouwsector genereert 40 procent van de CO2-uitstoot. Technologie is nodig om de uitstoot te reduceren."

Hoe snel zal dat gaan?

GOOSSENS. "Er zijn 44 proptech-unicorns (bedrijven die meer dan 1 miljard dollar waard zijn, nvdr) in de wereld. De overgrote meerderheid bestond tien jaar geleden nog niet. Onze sector digitaliseert heel snel. Bovendien hebben veel grote groepen afdelingen opgericht die zich met innovatie bezighouden, zoals Triginta, Befimmo, Van Roey, Dewaele Vastgoed, Immobel, BPI Real Estate, Matexi, Besix en Atenor."

PropTech Lab bestaat zes jaar. Bent u tevreden?

GOOSSENS. "Ja. Het doel was een dynamisch ecosysteem te creëren dat start-ups en vastgoedspelers samenbrengt om de sector te helpen innoveren en efficiënter maken, en aan nieuwe behoeften te voldoen. We hebben 210 leden, waaronder 112 proptechbedrijven, 70 ontwikkelaars en 20 aanbieders van oplossingen en technologie."

U hebt net een fusie met uw Luxemburgse tegenhanger aangekondigd. Waarom?

GOOSSENS. "Onze netwerken vullen elkaar aan, en dankzij de fusie groeit ons ecosysteem met meer dan 30 procent. Zo bereiken we meer bedrijven en kunnen we een sprong voorwaarts maken in innovatie en digitale transformatie."

Wat zijn de toekomstplannen?

GOOSSENS. "We willen de interactie tussen onze leden intensiveren en de digitale transformatie van de sector ondersteunen. Daartoe hebben we een onlineplatform voor onze leden gelanceerd. In een joint venture met de vastgoedontwikkelaar Revive hebben we ook Resilient Cities Recap.World gelanceerd, een versneller voor digitale transformatie. Het doel is grote vastgoedgroepen te helpen om een beroep te doen op start-ups die hen in staat zullen stellen koolstofarm te worden.

"De volgende stap is de oprichting van een investeringsfonds dat focust op urbantech, dat mobiliteit, proptech en climatetech bundelt. Ik zal me daarop concentreren. Daarom is Noémie de Crombrugghe onlangs de CEO van PropTech Lab geworden."

