Het aanbod van nieuwbouwappartementen in Brussel blijft laag, en voor 2023 ziet het er niet veel beter uit. Door het schaarse aanbod kunnen ontwikkelaars de prijzen verhogen, om de stijging van de bouwkosten te compenseren. De koper betaalt 8,6 procent meer.

Hoewel het aanbod van nieuwbouwappartementen in Brussel licht gestegen is sinds september vorig jaar, zit het nog lang niet op het niveau van 2018.

Omdat nog veel beleggers willen investeren in vastgoed, blijven de prijzen dus hoog. 'Voor sommige projecten stijgen ze met 10 tot 15 procent', zegt Thierry Kemp van de makelaar Victoire.

Kopers die niet meer aan de bak komen op de nieuwbouwmarkt, trekken naar bestaande woningen, waardoor ook die prijzen zullen stijgen.

De jongste cijfers van het vastgoedanalysebureau Crombrugghe & Partners bevestigen dat de vraagprijzen voor nieuwbouwappartementen in een jaar sterk zijn gestegen. Ze liggen 8,6 procent hoger dan in november 2021.

Dat cijfer verbergt evenwel belangrijke verschillen. Zo herstelt het aanbod zich in Brussel-Stad, waardoor de prijzen er met 5 procent gedaald zijn.

Ook het zuiden leeft op. Daar is er een prijsstijging van 4,4 procent.

Elders blijft het aanbod laag. In Evere, Schaarbeek en Sint-Lambrechts-Woluwe gingen de vraagprijzen in een jaar 5,85 procent hoger. In Etterbeek, Elsene en Sint-Gillis was dat 4,75 procent.

De prijzen in het noorden van Brussel dalen (-2,33%). Tegenover 2019 is er wel een stijging (+3,55%).

Bekijk ook:

Hoewel het aanbod van nieuwbouwappartementen in Brussel licht gestegen is sinds september vorig jaar, zit het nog lang niet op het niveau van 2018. Omdat nog veel beleggers willen investeren in vastgoed, blijven de prijzen dus hoog. 'Voor sommige projecten stijgen ze met 10 tot 15 procent', zegt Thierry Kemp van de makelaar Victoire. Kopers die niet meer aan de bak komen op de nieuwbouwmarkt, trekken naar bestaande woningen, waardoor ook die prijzen zullen stijgen. De jongste cijfers van het vastgoedanalysebureau Crombrugghe & Partners bevestigen dat de vraagprijzen voor nieuwbouwappartementen in een jaar sterk zijn gestegen. Ze liggen 8,6 procent hoger dan in november 2021. Dat cijfer verbergt evenwel belangrijke verschillen. Zo herstelt het aanbod zich in Brussel-Stad, waardoor de prijzen er met 5 procent gedaald zijn. Ook het zuiden leeft op. Daar is er een prijsstijging van 4,4 procent. Elders blijft het aanbod laag. In Evere, Schaarbeek en Sint-Lambrechts-Woluwe gingen de vraagprijzen in een jaar 5,85 procent hoger. In Etterbeek, Elsene en Sint-Gillis was dat 4,75 procent. De prijzen in het noorden van Brussel dalen (-2,33%). Tegenover 2019 is er wel een stijging (+3,55%).