Het vastgoedevenement Realty keert terug naar Brussel en haalt de Parijse burgemeester Anne Hidalgo als spreker naar onze hoofdstad.

Easyfairs, de organisator van Realty, heeft het conferentieprogramma bekendgemaakt voor zijn vastgoedevenement dat plaatsvindt op 21 en 22 september. Belangrijke thema's zijn onder meer vastgoed en covid-19, de institutionalisering van de residentiële vastgoedmarkt, de vergunningsproblematiek en het concept van de vijftienminutenstad. Voor dat laatste thema strikten de organisatoren Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs. Ze is een pleitbezorger van de vijftienminutenstad, en zal er in dialoog gaan met de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS), de Naamse burgemeester Maxime Prévot (cdH) enet Carlos Moreno, professor aan de Sorbonne en bedenker van het concept.

Easyfairs startte vorig week met de commercialisatie van Realty. Volgens Mathieu Van Marcke, de algemeen directeur van Realty, is er veel enthousiasme voor een nieuwe editie van het event. "De vastgoedsector leeft in grote mate van netwerking", zegt hij. "Door de coronacrisis zijn zowat alle fysieke netwerkmogelijkheden weggevallen. Digitale events blijken voor de vastgoedsector toch geen volwaardig alternatief te zijn. Er is een duidelijke vraag naar de organisatie van een face-to-face-event."

Van Marcke ziet er geen graten in dat de internationale vastgoedbeurs Mipim in Cannes amper twee weken voor Realty plaatsvindt. Oorspronkelijk stond Mipim dit jaar begin juni ingepland, maar door de aanslepende coronacrisis verplaatste de organisator, Reed Midem, het evenement naar 7 en 8 september. "Het wordt geen normale Mipim, veeleer een hybride evenement", zegt Van Marcke. "Ik heb al van veel Belgische vastgoedprofessionals vernomen dat ze deze editie zullen overslaan. Veel bedrijven zien het nog niet zitten om hun medewerkers naar een internationaal massa-evenement te sturen. In de praktijk zou Mipim dit jaar daardoor weleens een erg Frans getinte editie kunnen worden."

Realty keert na de editie van 2019 in Knokke-Heist terug naar de vertrouwde terreinen van Tour & Taxis. Het ruilt de Sheds wel in voor de gerenoveerde Gare Maritime. "De belangrijkste motivatie om terug te keren naar de hoofdstad is dat we meer mensen uit de publieke sector willen aantrekken", stelt Van Marcke. "In die kringen ligt een locatie zoals Knokke, net zoals Cannes trouwens, blijkbaar gevoelig. Daarnaast is Gare Maritime een locatie die zowel covid- als regenproof is. En het gebouw is een prachtig voorbeeld van tot wat de vastgoedsector in staat is."

