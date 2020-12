Met O-Forty krijgt West-Vlaanderen en er 23.000 vierkante meter kantoorruimte met grootstedelijke allures bij.

In januari nemen de eerste gebruikers hun intrek in O-Forty. Onder meer Deloitte, Voka West-Vlaanderen en het logistieke consultancybedrijf Logflow hebben al gekozen voor een vestiging in dit nieuwe kantoorpark langs de E40 in Oostkamp.

O-Forty is een grootschalig en ambitieus project. De projectontwikkelaar Global Estate Group spreekt van een investering van 60 miljoen euro. Verdeeld over acht gebouwen zal O-Forty 23.000 vierkante kantoorruimte omvatten. Op termijn zouden er 800 mensen werken. De strakke architectuur is van de hand van Brugse architectenbureau Govaert & Vanhoutte. Ook in de uitrusting en de inrichting van het gebouw legt de projectontwikkelaar de lat hoog. Het kantoorcomplex krijgt een immoticasysteem (een domoticasysteem voor kantoren) en het zal dankzij onder meer tweehonderd zonnepanelen en een warmtepomp bijna energieneutraal zijn.

Centraal op de site komen een gemeenschappelijk meeting center met flexwerkplekken, vergaderzalen, een foodcorner en een eventruimte voor een honderdtal mensen. Het wordt ingepast in een coworkingspace die Global Estate Group zelf zal uitbaten. "We hebben gepraat met enkele bekende coworkingoperators, maar uiteindelijk hebben we beslist het zelf te doen", zegt managing partner Kathleen Dewulf. "Met een externe partner verlies je de controle en dat willen we niet."

Een gedurfde keuze

Oostkamp is een gedurfde keuze voor een project van deze schaal en ambitie. Zelfs in uit de kluiten gewassen kantoormarkten als Brussel, Antwerpen of Gent is 23.000 vierkante meter kantoorruimte bouwen op risico niet vanzelfsprekend. Kathleen Dewulf benadrukt de troeven van de locatie: "O-Forty ligt vlak bij een afrit van de E40 en is dus zeer vlot bereikbaar. We zijn ervan overtuigd dat de centralisatie van kantoren in de grote steden over haar hoogtepunt is. Bedrijven gaan op zoek naar goed bereikbare locaties in de centrumsteden. En dan komt ook Brugge in beeld. Oostkamp is een randgemeente van Brugge."

Is dit concept kopieerbaar naar andere locaties in West-Vlaanderen? "We bekijken dat", antwoordt Dewulf. "Maar we willen eerst leren uit dit project."

De eerste drie gebouwen (9308 m2) zijn voor 83 procent verkocht of verhuurd. In het najaar worden nog twee gebouwen in gebruik genomen. "Er lopen vergevorderde onderhandelingen", zegt Kathleen Dewulf. "De huurprijs bedraagt 145 euro per vierkante meter per jaar. In Antwerpen liggen de tophuurprijzen rond 160 euro, in Gent is dat 155 euro."

De coronacrisis mag er dan voor gezorgd hebben dat de feestelijke opening van O-Forty is uitgesteld, Dewulf gelooft niet dat de pandemie een blijvende negatieve impact zal hebben op de vraag naar kantoren. "Telewerk zal wel meer ingeburgerd geraken, maar het is geen vervanging voor het kantoor. In alle sectoren wordt teamwerk belangrijker. En een team functioneert het best als mensen fysiek kunnen samenkomen."

