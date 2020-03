Immobel heeft het kantorencomplex Multi Tower in het centrum van Brussel gekocht. De topman, Marnix Galle, verwacht dat er na de crisis nog meer deals kunnen komen, wanneer andere spelers in de problemen komen.

De Brusselse vastgoedontwikkelaar Immobel heeft 50 procent gekocht van de vennootschap die de Multi Tower aan het Brusselse De Brouckèreplein zal ontwikkelen. Immobel verwierf de aandelen van het Amerikaanse investeringsfonds DW Partners.

Dit is een opmerkelijke transactie. In tijden van crisis worden de meeste vastgoeddeals on hold gezet door de onduidelijkheid over de waarderingscriteria. "De deal was al gesloten, maar is nu pas aangekondigd", verklaart Marnix Galle, de CEO van het beursgenoteerde Immobel. "De transactie zouden we in geen geval hebben opgeschort wegens de crisis, want het is een uitstekende kans."

Het gebouw is voor meer dan 40 procent verhuurd aan De Post, ruim 90 procent is voor langer dan vijftien jaar verhuurd. Een andere gebruiker wordt waarschijnlijk Immobel zelf, omdat het overweegt zijn hoofdzetel naar het De Brouckèreplein te verhuizen. "De buurt is volop in bloei. De heropleving is een zekerheid, nadat de moeilijkheden rond het coronavirus achter de rug zijn", meent Galle. "Deze aankoop zal op termijn een uiterst betrouwbare cashflow genereren."

Het kantoorcomplex is getekend door het architectenkantoor RDBM Conix. Cordeel zal het bouwen. DW Partners behoudt 40 procent van de projectvennootschap. De andere aandeelhouder (10%) is de Antwerpse investeerder Whitewood.

Optimist

Galle blijft optimistisch voor het kantoor- en woningvastgoed in de hoofdstad. "Er zijn internationaal fondsen met veel cash, die ze nog steeds willen investeren in triple-A-locaties met stabiele huurders", stelt hij. "De Europese hoofdstad Brussel is zo'n locatie. Gisteren nog contacteerde een Amerikaanse investeerder me met de vraag aandacht te blijven hebben voor deals die van tafel vallen. Dat zal zeker gebeuren. Collega's met een minder sterke balans, als gevolg van de ruime ontleningscapaciteiten die de banken hun boden, zullen noodgedwongen projecten in de verkoop zetten."

Immobel heeft 150 miljoen euro cash veil voor nieuwe projecten, hoofdzakelijk in stedelijke woon- en werkcomplexen. "We zullen erg zuinig én voorzichtig zijn bij aankopen", waarschuwt Galle. "Ons motto luidt: cash, cash, cash. Wij handelen als een goede huisvader, om een betrouwbaar bedrijf te blijven voor de aandeelhouders. Maar we blijven uitkijken naar gebouwen in heel West-Europa."

Immobel heeft een portfolio van 1,2 miljoen vierkante meter in België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Duitsland en Polen. De groep, opgericht in 1863, maakte een grondige transformatie door sinds Marnix Galle er ruim vijf jaar geleden het roer overnam. Het fuseerde in 2016 met zijn eigen vastgoedbedrijf Allfin.

