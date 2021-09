Ook in de eerste helft van dit jaar zochten de vastgoedprijzen in ons land nieuwe hoogten op. Vooral in Vlaanderen is er een flinke stijging.

Klik op de interactieve kaart hieronder op een gemeente om de prijzen van huizen te zien.

Leidt de zenuwachtigheid op de vastgoedmarkt tot prijsstijgingen? Of veroorzaken de prijsstijgingen nervositeit bij de kandidaat-kopers? Hoe dan ook, de hausse op de Belgische woningmarkt houdt aan. De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat zag de huizenprijzen in de eerste helft van dit jaar oplopen met 4 procent. In absolute cijfers gaat het om een klim van de mediaanprijs van 250.000 naar 260.000 euro. In 2010 bedroeg de mediaanprijs voor huizen nog 175.000 euro.

De mediaanprijs van appartementen dikte in de eerste zes maanden van dit jaar aan met 3,7 procent tot 225.000 euro. In tien jaar tekenden de notarissen een prijstoename van 41 procent op. Op de markt van de bouwgronden is de opwaartse trend minder overtuigend. In tien jaar blijft de prijstoename beperkt tot 11 procent. En in de eerste jaarhelft is er zelfs sprake van een prijsdaling van 1,2 procent tot 166 euro per vierkante meter. Die prijsdaling is volledig toe te schrijven aan een diepe duik van de prijzen op de Brusselse markt (-20,7%). In Vlaanderen (+3%) en het Waals Gewest (+2,8%) zit de prijs van bouwgrond nog in de lift.

Vlaanderen trekt de kar

Met een mediaanprijs van 440.000 euro voor huizen blijft Brussel afgetekend het duurste gewest. In de eerste jaarhelft zat er wel geen groei meer in het prijsniveau. In Wallonië namen de huizenprijzen wel nog toe: plus 2,2 procent tot 185.000 euro. In Vlaanderen gingen de huizenprijzen zelfs 5,4 procent hoger, van 280.000 naar 295.000 euro.

Ook op de appartementenmarkt trekt Vlaanderen de kar. Een prijsstijging van 4,5 procent duwt de mediaanprijs er naar 230.000 euro. Brussel blijft wel de duurste appartementenmarkt met een mediaanprijs van 250.000 euro na een prijstoename van 2,2 procent. In Wallonië stabiliseerde de appartementenprijs op 175.000 euro.

Vlaams- en Waals-Brabant laten elkaar niet los

Op provinciaal niveau springt vooral de sterke prijsstijging in Oost-Vlaanderen in het oog. De mediaanprijs van huizen maakt er een sprong van 7,3 procent tot 295.000 euro. Ook in Vlaams- en Waals-Brabant gaan de prijzen nog fluks hoger. En het valt ook op dat de prijzen en prijsevoluties in de buurprovincies identiek zijn: in beide provincies noteerden de notarissen een prijstoename van 6,1 procent tot 350.000 euro. Henegouwen tekent voor de zwakste prijsstijging op de huizenmarkt: plus 1,7 procent tot een mediaanprijs van 152.500 euro. Het blijft daarmee ook de goedkoopste provincie van het land.

De Trends Vastgoedgids verschijnt op donderdag 9 september.

null © .

Leidt de zenuwachtigheid op de vastgoedmarkt tot prijsstijgingen? Of veroorzaken de prijsstijgingen nervositeit bij de kandidaat-kopers? Hoe dan ook, de hausse op de Belgische woningmarkt houdt aan. De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat zag de huizenprijzen in de eerste helft van dit jaar oplopen met 4 procent. In absolute cijfers gaat het om een klim van de mediaanprijs van 250.000 naar 260.000 euro. In 2010 bedroeg de mediaanprijs voor huizen nog 175.000 euro. De mediaanprijs van appartementen dikte in de eerste zes maanden van dit jaar aan met 3,7 procent tot 225.000 euro. In tien jaar tekenden de notarissen een prijstoename van 41 procent op. Op de markt van de bouwgronden is de opwaartse trend minder overtuigend. In tien jaar blijft de prijstoename beperkt tot 11 procent. En in de eerste jaarhelft is er zelfs sprake van een prijsdaling van 1,2 procent tot 166 euro per vierkante meter. Die prijsdaling is volledig toe te schrijven aan een diepe duik van de prijzen op de Brusselse markt (-20,7%). In Vlaanderen (+3%) en het Waals Gewest (+2,8%) zit de prijs van bouwgrond nog in de lift. Met een mediaanprijs van 440.000 euro voor huizen blijft Brussel afgetekend het duurste gewest. In de eerste jaarhelft zat er wel geen groei meer in het prijsniveau. In Wallonië namen de huizenprijzen wel nog toe: plus 2,2 procent tot 185.000 euro. In Vlaanderen gingen de huizenprijzen zelfs 5,4 procent hoger, van 280.000 naar 295.000 euro. Ook op de appartementenmarkt trekt Vlaanderen de kar. Een prijsstijging van 4,5 procent duwt de mediaanprijs er naar 230.000 euro. Brussel blijft wel de duurste appartementenmarkt met een mediaanprijs van 250.000 euro na een prijstoename van 2,2 procent. In Wallonië stabiliseerde de appartementenprijs op 175.000 euro. Op provinciaal niveau springt vooral de sterke prijsstijging in Oost-Vlaanderen in het oog. De mediaanprijs van huizen maakt er een sprong van 7,3 procent tot 295.000 euro. Ook in Vlaams- en Waals-Brabant gaan de prijzen nog fluks hoger. En het valt ook op dat de prijzen en prijsevoluties in de buurprovincies identiek zijn: in beide provincies noteerden de notarissen een prijstoename van 6,1 procent tot 350.000 euro. Henegouwen tekent voor de zwakste prijsstijging op de huizenmarkt: plus 1,7 procent tot een mediaanprijs van 152.500 euro. Het blijft daarmee ook de goedkoopste provincie van het land.