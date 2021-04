Als een soort datingbureau gaat Forest Fwd voor bedrijven op zoek naar een geschikte grond. Niet om er een bedrijfsgebouw op neer te poten, maar om er een bos te planten.

Bos en bedrijf, het is niet altijd een gelukkig huwelijk. Denk aan de strijd tussen natuurverenigingen en de logistiekedienstenverlener Essers over het behoud van het Ferrarisbos in Wilrijk en het Essersbos in Genk. In februari vonden Essers en de natuurvereniging BOS+ zich in een compromis "met winst voor ecologie en economie". Sinds begin dit jaar werpt de start-up Forest Fwd zich op als koppelaar van bedrijven en bossen. Het bedrijf biedt formules en tools aan waarmee bedrijven een eigen bos kunnen verwerven, beheren en er ook mee kunnen uitpakken.

Forest Fwd biedt bedrijven met plannen voor een bedrijfsbos een totaalpakket aan. Dat begint bij de zoektocht en de verwerving van een geschikt terrein. "Het bedrijf hoeft de grond niet te kopen", zegt medeoprichter Frank Missoul. "We hebben een model ontwikkeld dat zowel voor de grondeigenaar als voor het bedrijf interessanter is dan een aankoop. Het bedrijf leaset de grond en een pakket van diensten voor twintig jaar."

Het dienstenpakket omvat onder meer de administratie voor vergunningen en verzekeringen, de aanleg van het bos, het bosbeheer, het onderhoud en de communicatie over het bedrijfsbos. "Doordat we er een businessmodel van hebben gemaakt en op grote schaal werken, houden we een werkbare marge over", zegt Missoul. "Onze meerwaarde is ook gelegen in het ontzorgen en de toegang tot expertise", pikt medeoprichter Dajo Hermans in. "Het verwerven, het onderhoud en het beheer van een bos is complex. Voor een bedrijf is het bijna onbegonnen werk dat zelf te organiseren."

Klimaatwinst

Een bedrijfsbos van Forest Fwd heeft een minimumoppervlakte van een halve hectare en per hectare worden ongeveer 1500 bomen geplant. Over een periode van twintig jaar kost een bedrijfsbos van 1 hectare 85.000 euro of 8,5 euro per vierkante meter. "Dat is inclusief alle dienstverlening", benadrukt Hermans. Voor bossen vanaf 10 hectare zakt de prijs onder 6 euro per vierkante meter. Om ook kleine ondernemingen en zelfstandigen aan te spreken, werkt Forest Fwd aan een financieel laagdrempeligere formule (zie kader Het Grootste Bos).

Wat zijn de beweegredenen voor bedrijven om te investeren in een bedrijfsbos? "Het klimaat is vandaag aan de orde", antwoordt Missoul. "Een volwassen bos van 1 hectare capteert tussen 11 en 30 ton CO2. Dat komt ongeveer overeen met de uitstoot van vier tot tien bedrijfswagens. Een bos spreekt ook tot de verbeelding. Je kunt er bijvoorbeeld personeels- of marketingacties aan koppelen."

Het concept van het bedrijfsbos is niet nieuw. In het buitenland zijn er vergelijkbare initiatieven en ook BOS+ biedt een bedrijfsbosformule aan. "Wij zijn ondernemers. Dat vertaalt zich in een andere aanpak dan die van een natuurvereniging", stelt Hermans. "Je kunt boompjes kopen om die te laten planten in Ecuador. Dat is ook heel waardevol, maar nabijheid is belangrijk voor bedrijven."

Ook aan de aanbodzijde denkt Forest Fwd zich te kunnen onderscheiden van andere partijen. "Via DLV, het merk van United Experts voor de landbouw en het buitengebied, hebben we een heel interessante toegang tot de landbouwsector. DLV adviseert heel veel landbouwers en heeft een goed zicht op de grondeigendommen. Ze weten welke gronden minder geschikt zijn voor voedselproductie. Die percelen interesseren ons. Met ons model kunnen landbouwers er toch iets aan verdienen."

Drie vennoten

Forest Fwd is een initiatief van Dajo Hermans en Frank Missoul. Hermans stond mee aan de wieg van Bereal, een pr-bedrijf voor de vastgoedsector. Tot eind 2020 was hij managing director van Bepublic Group, de koepel boven de pr-bedrijven Bepublic, Befirm en Bereal en intussen een onderdeel van het mediabedrijf Mediafin. Missoul, licentiaat lichamelijke opvoeding van opleiding, zette zijn eerste stappen als ondernemer met Amitabha, een uitzendkantoor voor sportleraars. Hij creëerde ook de deelwerkplek ST+Working in Brugge en richtte het Brugse vastgoedkantoor Rock & Real op.

De derde vennoot is United Experts, het bedrijf van landbouwerszoon, landbouwingenieur en licentiaat landbouweconomie Dirk Coucke. United Experts profileert zich als een kennisnetwerk in landbouw, natuurbeheer, industrie en erfgoed. "Het is een bedrijf met ongelooflijk veel kennis en een uitgebreid netwerk", zegt Frank Missoul. "We zijn in se een start-up, maar als onderdeel van United Experts kunnen we terugvallen op 25 jaar relevante ervaring", vult Hermans aan.

Het Grootste Bos Forest Fwd biedt ook een formule aan voor bedrijven die in een bestaand bos willen investeren. Daarnaast adviseert het bedrijven die hun bedrijfsterrein ecologisch waardevoller willen invullen. Met het initiatief Het Grootste Bos richt Forest Fwd zich dan weer tot gemeenten en lokale handelaars. "Veel lokale overheden beschikken over gronden die ze zouden willen bebossen", zegt medeoprichter Frank Missoul. "Ook veel kleine zelfstandigen hebben interesse voor een stukje bedrijfsbos. Wij brengen die twee partijen samen in een publiek-private samenwerking. De kleine zelfstandige kan al intekenen vanaf 1000 vierkante meter." "De Vlaamse overheid heeft de ambitie 4000 hectare bos bij te creëren tegen 2024", zegt Dajo Hermans. "Met Forest Fwd denken we op termijn ongeveer een vierde daarvan te kunnen realiseren. Voor Het Grootste Bos is al bijzonder veel interesse van grote spelers die partner willen worden van het project. Tv-figuur Saartje Vandendriessche wordt er in Vlaanderen de ambassadrice van Het Grootste Bos."

8,5 euro per vierkante meter kost een bedrijfsbos van 1 hectare over een periode van twintig jaar.

