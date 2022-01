Dewaele Vastgoedgroep en Troostwijk slaan de handen in elkaar voor een online biedplatform. De focus van de joint venture ligt op de verkoop van vastgoed uit faillissementen, bankbeslagen en overheidsopdrachten,

In de aanloop naar de joint venture werkten Troostwijk en Dewaele al voor enkele dossiers samen. Door hun expertise te bundelen in een online biedplatform willen ze alternatief bieden voor een verkoop van vastgoed via de notaris.

'Verkoop van onroerend goed uit een faillissement of bankbeslag gaat omwille van de noodzakelijke rechterlijke machtiging veelal gepaard met de nood aan een biedprocedure, waardoor men vaak bij een notaris uitkomt', stelt Sofie Spriet, CEO van Dewaele Vastgoedgroep.

'Een notaris heeft evenwel niet altijd de nodige technische en commerciële kennis inzake het vermarkten van bedrijfsmatig vastgoed in huis, noch het netwerk aan potentiële kandidaat-kopers. Daardoor wordt niet altijd een correcte prijs voor het vastgoed behaald. Onze strategische samenwerking brengt deze commerciële vastgoedkennis én de objectivering van de verkoopsprocedure via een biedplatform voortaan samen', zegt Spriet.

Dewaele Vastgoedgroep, de grootste onafhankelijke vastgoedmakelaar van ons land, krijgt via de samenwerking toegang tot een nieuwe doelgroep: curatoren, bewindvoerders en lokale overheden. Troostwijk, onderdeel van het Europese online veilingplatform TB Auctions, heeft al langer ervaring met deze doelgroep. Voor het veilinghuis past de joint venture in een strategie om haar Europese positie verder uit te breiden. Eind november trad nog het Belgische online veilinghuis voor roerende goederen Vavato toe tot TB Auctions.

In eerste instantie zal de focus van de joint venture liggen op de verkoop van panden uit faillissementen, bankbeslagen en overheidsopdrachten, maar ook vrijwillige verkopen en verkopen uit bewindvoering behoren tot de mogelijkheden.

