België heeft voortaan twee vastgoedbeurzen

Xavier Attout journalist Trends/Tendances

De eerste van twee Belgische beurzen voor residentieel vastgoed vindt plaats in Brussels Expo op 22 en 23 mei. We Are Real Estate neemt de plaats in van Realty, dat in september voor het eerst naar Knokke verhuist. De sector moet leren leven met concurrerende beurzen.