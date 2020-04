De Belgen denken dat de coronacrisis zal leiden tot dalende woningprijzen en een moeilijkere toegang tot hypothecaire kredieten. Dat blijkt uit een online-enquête van Immoweb.

In de enquête peilde Immoweb, het grootste platform voor vastgoedzoekertjes in ons land, naar hoe kopers en verkopers van vastgoed zich gedragen tijdens de coronacrisis en naar hun marktverwachtingen. Tussen 3 en 5 april registreerde Immoweb 1850 ingevulde enquêtes.

Een groot deel van de kandidaat-kopers laat zich niet afschrikken door de crisis: 43 procent geeft aan onmiddellijk na de lockdown opnieuw op huizenjacht te gaan. Voor kandidaat-verkopers mag het nog sneller gaan: 50 procent is van plan onmiddellijk na de lockdown zijn woning op de markt te zetten. Van de kandidaat-huurders wil zelfs 66 procent meteen op zoek gaan naar een huurpand. Valentin Cogels, de CEO van Immoweb, ziet daarin een positief signaal voor de vastgoedsector. "Zowel kopers als verkopers verlangen ondanks de coronacrisis duidelijk naar een snelle heropstart van de huizenmarkt", stelt hij. Investeerders in vastgoed blijken evenwel een iets meer afwachtende houding aan te nemen: slechts 33 procent overweegt onmiddellijk na de crisis opnieuw op zoek te gaan naar investeringskansen.

Woning met tuin

In de keuze van het type vastgoed heeft de coronacrisis een bijzonder neveneffect. De lockdown doet het verlangen naar een woning met tuin sterk toenemen: meer dan één op de drie respondenten geeft aan dat door de coronacrisis een tuin belangrijker is in de afweging van een aankoop dan voorheen.

Een aanzienlijk deel van de respondenten meent dat de coronacrisis zal wegen op de vastgoedprijzen. Ongeveer 36 procent denkt dat de waarde van hun vastgoed zal dalen en 52 procent van de respondenten verwacht een daling voor de hele vastgoedmarkt. Velen maken zich ook zorgen over de kredietverlening: meer dan 50 procent gaat ervan uit dat het moeilijker tot zelfs zeer moeilijk zal worden een woonkrediet te verkrijgen.

Vers kapitaal

Volgens Immoweb is het wenselijk dat huisbezoeken opnieuw worden toegelaten, eventueel na een opleiding over de beschermingsregels via het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV). Immoweb pleit er ook voor de banken aan te moedigen om de toegang tot hypothecaire kredieten te vergemakkelijken. Tot slot meent Immoweb dat een tijdelijke verlaging van de registratierechten de handel in onroerend goed ook zou versnellen. "Al die maatregelen zouden de injectie en het verkeer van vers kapitaal stimuleren, wat de sleutel blijft tot een herstel na een economische crisis", klinkt het.

In de enquête peilde Immoweb, het grootste platform voor vastgoedzoekertjes in ons land, naar hoe kopers en verkopers van vastgoed zich gedragen tijdens de coronacrisis en naar hun marktverwachtingen. Tussen 3 en 5 april registreerde Immoweb 1850 ingevulde enquêtes.Een groot deel van de kandidaat-kopers laat zich niet afschrikken door de crisis: 43 procent geeft aan onmiddellijk na de lockdown opnieuw op huizenjacht te gaan. Voor kandidaat-verkopers mag het nog sneller gaan: 50 procent is van plan onmiddellijk na de lockdown zijn woning op de markt te zetten. Van de kandidaat-huurders wil zelfs 66 procent meteen op zoek gaan naar een huurpand. Valentin Cogels, de CEO van Immoweb, ziet daarin een positief signaal voor de vastgoedsector. "Zowel kopers als verkopers verlangen ondanks de coronacrisis duidelijk naar een snelle heropstart van de huizenmarkt", stelt hij. Investeerders in vastgoed blijken evenwel een iets meer afwachtende houding aan te nemen: slechts 33 procent overweegt onmiddellijk na de crisis opnieuw op zoek te gaan naar investeringskansen.In de keuze van het type vastgoed heeft de coronacrisis een bijzonder neveneffect. De lockdown doet het verlangen naar een woning met tuin sterk toenemen: meer dan één op de drie respondenten geeft aan dat door de coronacrisis een tuin belangrijker is in de afweging van een aankoop dan voorheen.Een aanzienlijk deel van de respondenten meent dat de coronacrisis zal wegen op de vastgoedprijzen. Ongeveer 36 procent denkt dat de waarde van hun vastgoed zal dalen en 52 procent van de respondenten verwacht een daling voor de hele vastgoedmarkt. Velen maken zich ook zorgen over de kredietverlening: meer dan 50 procent gaat ervan uit dat het moeilijker tot zelfs zeer moeilijk zal worden een woonkrediet te verkrijgen.Volgens Immoweb is het wenselijk dat huisbezoeken opnieuw worden toegelaten, eventueel na een opleiding over de beschermingsregels via het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV). Immoweb pleit er ook voor de banken aan te moedigen om de toegang tot hypothecaire kredieten te vergemakkelijken. Tot slot meent Immoweb dat een tijdelijke verlaging van de registratierechten de handel in onroerend goed ook zou versnellen. "Al die maatregelen zouden de injectie en het verkeer van vers kapitaal stimuleren, wat de sleutel blijft tot een herstel na een economische crisis", klinkt het.