Limburg is niet langer het walhalla voor klassieke vastgoedpromotoren die focussen op nieuwe wijken. De betonstop verplicht hen creatief te zijn, zegt architectuurprofessor Jo Berben.

Jo Berben is medezaakvoerder van het architectenbureau a2o, de ontwerper van onder meer het gerechtsgebouw van Hasselt. Als professor architectuur aan de UHasselt ziet hij "nogal wat uitdagingen op de Limburgse woningmarkt en in de ruimtelijke ordening. De belangrijkste is de betonstop. Hoewel die nog niet decretaal uitgewerkt is, komt die er ooit wel onder impuls van de Vlaamse Bouwmeester en de klimaatmaatregelen."

...